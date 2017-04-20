В центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Один полицейский погиб в перестрелке в районе главного проспекта Парижа — Елисейских полей, второй получил ранения, стрелявший ликвидирован, сообщает в четверг агентство Рейтер.
Префектура полиции столицы Франции в своем Twitter призывает избегать района происшествия, однако не объясняет, в чем причина рекомендации.
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Позднее полиция сообщила, что в районе Елисейских полей проводится полицейская операция.
#France🇫🇷BREAKING| French #police source: one officer has been killed and another has been wounded in a shooting in #Paris#ChampsÉlysées pic.twitter.com/vowGSHrZ5J— dotemirates (@dotemirateseng) 20 апреля 2017 г.
В начале апреля на карнавале в пригороде Парижа произошел взрыв. Он раздался в коммуне Вильпент в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. Общее число раненых составило 19 человек.