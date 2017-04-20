В центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Один полицейский погиб в перестрелке в районе главного проспекта Парижа — Елисейских полей, второй получил ранения, стрелявший ликвидирован, сообщает в четверг агентство Рейтер.

Префектура полиции столицы Франции в своем Twitter призывает избегать района происшествия, однако не объясняет, в чем причина рекомендации.

Смотрите также: Фотоитоги 20 апреля: пикет против русификации Киева, апрельский снег, сцена Евровидения

Позднее полиция сообщила, что в районе Елисейских полей проводится полицейская операция.

​В начале апреля на карнавале в пригороде Парижа произошел взрыв. Он раздался в коммуне Вильпент в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. Общее число раненых составило 19 человек.