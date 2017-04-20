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    В мире

    В центре Парижа произошла перестрелка, погиб полицейский

    Тема:

    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (113)

    (обновлено: )18201
    Перестрелка произошла в районе Елисейских полей, там проводится полицейская операция. Префектура полиции столицы Франции призывает избегать района происшествия.
    На месте стрельбы в центре Парижа
    twitter.com/dotemirateseng

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Один полицейский погиб в перестрелке в районе главного проспекта Парижа — Елисейских полей, второй получил ранения, стрелявший ликвидирован, сообщает в четверг агентство Рейтер.

    Префектура полиции столицы Франции в своем Twitter призывает избегать района происшествия, однако не объясняет, в чем причина рекомендации.

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    Позднее полиция сообщила, что в районе Елисейских полей проводится полицейская операция.

    ​В начале апреля на карнавале в пригороде Парижа произошел взрыв. Он раздался в коммуне Вильпент в тот момент, когда должны были поджечь чучело, сделанное из соломы и дерева. Общее число раненых составило 19 человек.

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    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа