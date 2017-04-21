После ЧП в Париже много туристов, будто ничего и не было - спецкор

РИА Новости Украина — радиостанция "Голос столицы"

На Елисейских полях в четверг вечером, 20 апреля, произошла перестрелка, в результате которой погиб, по уточненным данным, один полицейский, еще двое получили ранения. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем.

Как сообщает AFP, ответственность за стрельбу взяла на себя террористическая организация ИГИЛ. Личность стрелка уже установлена. Им оказался бельгиец Абу Юсеф, которого уже проверяли в рамках мероприятий борьбы с терроризмом.

В воскресенье во Франции должен состояться первый тур президентских выборов. Кандидаты в президенты Марин Ле Пен и Франсуа Фийон из-за теракта отменили все предвыборные мероприятия. Какая ситуация во Франции сейчас, в эфире радиостанции Голос Столицы сообщила специальный корреспондент из Парижа Анна Чесановская.

(текст публикуется на языке оригинала) РИА Новости | Перейти в фотобанк О чем пишут в мире: нападение на полицию в Париже, выборы в Иране

Що зараз відбувається в Парижі? Чи більше, ніж зазвичай, на вулицях поліції?

— Зараз заходи безпеки збільшилися на вулицях Парижу. Але кажуть, що на Єлисейських полях немає, не видно слідів вчорашньої атаки. Тобто життя продовжується, як і завжди. Багато туристів. Тобто ніби нічого не сталося. Але все ж таки сьогодні вранці була рада безпеки з міністрами оборони, міністром іноземних справ, і вони вирішили посилити поліцейський нагляд і мобілізувати 50 тисяч поліцейських у дні виборів. Саме на суботу і на неділю.

Правоохоронці вже кваліфікували цю подію як теракт?

— Зараз говорять саме про теракт, тому що ІДІЛ визнали цю атаку як теракт, який був організований саме ними. Тобто зараз всі говорять — і преса, і міністри — саме про теракт. В принципі, цей теракт був очікуваний, тому що минулого тижня у Франції, затримали двох осіб, які планували теракти проти кандидатів в президенти. І охорона була дуже посилена щодо кандидатів. І також планувалося посилити охорону під час виборів.

Чи не припускають правоохоронці взагалі перенесення чи скасування першого туру голосування?

— Зовсім ні. Навпаки, всі кажуть про те, треба йти голосувати, що нічого не буде скасовано. І що теракти не мають впливати на демократичні вибори і на розвиток подій, пов'язаних з виборами у Франції. Тобто вибори будуть, і ніякі теракти на це не можуть вплинути.

Хто з кандидатів лідирує зараз?

— Поки що дуже важко сказати, хто лідирує. Тому що, звісно, є три кандидати, які мають, які можуть вийти до другого туру. Тобто йдеться про Меланшона, Макрона, і є ризик, що пройде також в другий тур Марін Ле Пен. Звісно, що теракти ллють воду на млин Ле Пен. Тому що вона підкреслює важливість оборони, боротьби проти тероризму. Тобто є такі ризики, що після терактів будуть більше голосувати саме за Ле Пен.

Ранее эксперт-международник Владимир Воля в эфире "ГС" спрогнозировал, какими будут результаты президентских выборов во Франции, а также как это повлияет на предоставление безвиза с ЕС.

Эксперт-международник Надежда Коваль в эфире "ГС" заявила, что в случае победы Ле Пен политика Франции по Украине ухудшится.