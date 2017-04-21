Выборы во Франции: дебаты отменили в… чью-то пользу

РИА Новости Украина

Неожиданное решение французского канала France 2: чтобы "не устраивать спектакль" последние "дебаты" пройдут без дебатов.

Претендентам на высший государственный пост предстоит в течение 15 минут одному за другим ответить на вопросы журналистов, в завершение, получив возможность откликнуться на вероятные выпады в свой адрес, выступить с "последним словом" на 2,5 минуты.

Порядок выступлений определили жеребьевкой. Первым выступит Жан-Люк Меланшон (Jean-Luc Mélenchon), последним – Франсуа Фийон (François Fillon).

Однако, заключительное слово кандидаты произнесут в порядке, определенном другой жеребьевкой: начнет все так же Меланшон, но завершит – Марин Ле Пен.

Такое решение не ставит на одну доску всех кандидатов.

Опыт предыдущих передач показывает, что позиция канала и журналистов сказывается на выборе тем для обсуждения и формулировке вопросов к кандидатам. Некоторым кандидатам France 2 традиционно устраивает интервью в форме допроса, а другим — в форме светской беседы.

Sputnik опросил ведущих французских экспертов по существующей проблеме.

Тьерри Мариани (Thierry Mariani), депутат Нацсобрания от 11-го избирательного округа французских граждан, проживающих заграницей.

"Подходящим" форматом были бы настоящие дебаты. Несмотря на то, что в первых теледебатах стали ясны пределы возможностей подобной формы, она позволила всем кандидатам выразить свое мнение в одно время, на равных. В этот раз, посмотрите на вещи серьезно: это будет тянуться несколько часов, того, кто будет первым, будут смотреть, а у одиннадцатого нет никаких шансов.



Во-вторых, это позволит обвинять любого в любых грехах, и обвиненный не сможет даже ответить. По моему мнению, это не дебаты, а упражнение в соблюдении равенства эфирного времени. И оно не только неинтересно, но может быть и опасным.



Я думаю, что никто не будет смотреть передачу полностью. Во время последних теледебатов, когда в студии было более 10 кандидатов, половина моих знакомых или переключили на другой канал, или заснули в середине. Мы получим что-то вроде лотереи, никто не будет смотреть полностью, все будут переключать туда-сюда. Что останется – неизвестно. Это не будет "дебатами" в полном смысле, это будут монологи. Я не уверен, что много французов будут смотреть эту передачу.



France2 – национальный канал, существующий за счет налогов. Но парадокс в том, что единственная большая передача, где участвовали 11 кандидатов, проходила на частном канале: BFMTV и CNews. Госканал не мог не организовать хотя бы одних теледебатов. Они не хотели, чтобы после первого тура выборов их обвинили в том, что они не провели крупных дебатов во время президентской гонки. Но я настаиваю: это будет – десяток не очень интересных монологов". Канал РИА Новости Украина на Youtube Украинский фактор на выборах президента Франции отсутствует – Решмедилова

Тома Геноле (Thomas Guénolé), политолог

"Формат неудачный, но это не их вина.



Я считаю, что "France Télévisions" следовало бы (сейчас уже слишком поздно) предусмотреть, что такая проблема может возникнуть, и организовать дебаты раньше. На самом деле, они рассчитывали на скачок рейтинга, организуя дебаты между различными кандидатами буквально за несколько дней до выборов, чтобы рейтинги взлетели до небес. Но они не предусмотрели, что, при организации дебатов так близко к дате первого тура, несколько крупных кандидатов осмелятся сказать им «нет». Так что, теперь они пытаются смастерить что-то достойное канала.



Я считаю, что мейнстримовские СМИ, организовав во время этой президентской гонки несколько теледебатов до первого тура выборов, сами того не подозревая, создали нечто новое: настоящее обсуждение политических проектов, идей и предложений кандидатов. Это помогло людям составить свое представление о кандидатах и решить – за кого голосовать. Таким образом, не дожидаясь указаний от надзорных органов по СМИ и организуя теледебаты, медиа сдвинули привычные границы. Я не думаю, что они сделали это намеренно, но, в конце концов, они помогли аутсайдерам выйти напрямую к публике. Я, например, думаю, что если бы предыдущие дебаты не были организованы, Жан-Люк Меланшон не взлетел бы так в опросах".