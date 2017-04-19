Сербия: мануал по французскому поцелую и другие новинки школьной программы

РИА Новости Украина

Министерство образования Сербии отправило всем школам и дошкольным учебным заведениям предписание добавить в программу сразу по девяти предметам материалы на тему сексуального насилия. Многие социологи и психологи уже бьют тревогу: они считают, что таким образом в образовательную программу понемногу "подверстывают" знания, связанные с LGBT и идущие вразрез с традиционными семейными ценностями.

Документ составила сербская неправительственная организация Incest Trauma Center, а приняла специальная комиссия по защите от насилия и дискриминации Министерства образования Сербии. Помимо сведений о сексуальном насилии, в образовательный пакет включены "инструкции" по французскому поцелую, детальное описание отношений, которое, по мнению критиков, отдает порнографией, конкретное объяснение орального и анального секса, использования женских презервативов лесбиянками и тому подобных моментов.

"Я думаю, что министерство в данной ситуации стало объектом манипуляций. Есть определенные люди в министерстве и несколько НКО, которые функционируют как единая группа, объединенная общими интересами", — говорит Sputnik известный сербский психотерапевт, доктор Зоран Миливоевич (Zoran Milivojevic).

"На первый взгляд, это правильно — учить детей, как избежать сексуального насилия. Но мы видим, что за этим скрываются и другие вещи, и с ними большинство моих коллег, с которыми я обсуждал эту программу, не согласны", — отмечает собеседник агентства.

По его словам, НКО за продвижение своих принципов получают деньги. Некоторые из этих принципов полезны для общества, некоторые — спорны, но когда такой проект без какого-либо "фильтра" и обсуждения навязывается всей школьной системе в Сербии, это сложно назвать положительным моментом.

На вопрос, может ли реакция общества повлиять на мнение министерства, Миливоевич отмечает, что он не уверен, читали ли в ведомстве весь 400-страничный документ:

"Очевидно, что профильная комиссия дала добро и процесс запустили, поэтому я и говорю, что министерство стало объектом манипуляций, но так быть не должно: определенные люди должны понести ответственность", — считает он.

Психотерапевт убежден: речь идет о "войне за детей": "Если хотите навязать какую-то систему взглядов, это проще сделать в раннем возрасте, и если ребенок примет эту систему, вы таким образом повлияете на то, как общество будет выглядеть через 20 лет. Под видом специалистов определенные группы продвигают идеи, отвечающие их интересам".

Миливоевич называет такие группы "индустрией прав ребенка": "Их объединяет идея, что дети — жертвы своих родителей и детей надо спасти от родителей-угнетателей и мучителей, что часто ведет к развалу семьи, ее дезинтеграции, а ведь институт семьи в Сербии и так находится в очень нестабильном положении — посмотрите на количество разводов. Это всем известно, но люди боятся идти на конфронтацию, потому что если вы против взглядов представителя гомосексуального сообщества, вас тут же обзовут гомофобом, фашистом, ультраправым. Люди боятся такого клейма, поэтому они не вмешиваются, боятся, что это отразится и на их личной жизни".

Эксперт говорит, что нестабильным обществом легче манипулировать, а значит Сербии нужно учитывать собственную культурную и национальную самобытность при внедрении тех или иных методик, вместо того, чтобы слепо их импортировать без всякого критического осмысления. В противном случае можно стать жертвой социальной инженерии, что, возможно, и является целью тех, кто финансирует подобные образовательные программы.

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Бессмысленной и даже опасной считает нововведения и социолог Слободан Антонич (Slobodan Antonic): "Бессмысленно учить трехлетних детей, которые не могут понять, что слово "трогать" может иметь сексуальный подтекст, и в результате могут каждому, в том числе родителям, сказать что-то вроде "мое тело принадлежит мне".

Антонич задается вопросом, не идет ли речь о "сексуализации детей", то есть насильственном знакомстве с миром сексуальности, миром взрослых и — если угодно даже миром патологии. Получается, что это насилие над детьми во имя предотвращения насилия над ними, считает эксперт: "Сейчас пока речь идет только о знакомстве с оральным и анальным сексом, а может быть, завтра детям будут объяснять что такое садомазохизм, групповой секс, свингерство и другие виды “нормальной сексуальной деятельности”, которые в порядке вещей, если это, согласно нашему министерству, "вопрос договоренности людей, занимающихся любовью". На каком основании всё это делается?".

Ответов на все эти вопросы ждут не только специалисты, но и все сербское общество.