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    Макрон и Ле Пен сохраняют лидерство в опросах на выборах во Франции

    (обновлено: )79
    Согласно данным проведенного опроса, за лидера движения "Вперед" Макрона в первом туре готовы проголосовать 23,5% респондентов, за председателя партии "Национальный фронт" Ле Пен - 22,5%.
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    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле
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    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Лидер движения "Вперед" Эммануэль Макрон и председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен сохраняют лидерство в ходе президентской гонки во Франции, свидетельствуют данные опроса исследовательской компании Ifop, проведенного по заказу журнала Paris Match, телеканала Cnews и радиостанции Sud Radio.

    Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Войти в XXI век". Программа Макрона на президентских выборах во Франции

    По результатам исследования, за Макрона в первом туре готовы проголосовать 23,5% респондентов, за Ле Пен — 22,5%.

    Третьим следует кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон — у него 19,5% голосов, четвертым — лидер "Непокорившейся Франции" Жан-Люк Меланшон — 18,5%. Всего в президентских выборах участвуют 11 кандидатов.

    Во втором туре голосования Макрон, согласно опросу, обходит Ле Пен с результатом 60,5% против 39,5%.

    Репрезентативный опрос был проведен с 16 по 19 апреля, в нем приняли участие 2792 избирателя.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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