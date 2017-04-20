Дебаты во Франции: кандидаты в президенты пройдут "быстрые свидания"

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина, Даниил Низамутдинов. Последние дебаты кандидатов в президенты Франции пройдут в четверг в формате "быстрого свидания": претендентам на высший государственный пост предстоит одному за другим ответить на вопросы журналистов, в завершение получив возможность откликнуться на вероятные выпады в свой адрес и выступить с "последним словом".

Первые дебаты кандидатов в президенты прошли 21 марта на телеканале TF1, однако к участию в них пригласили только пятерых лидеров опросов общественного мнения, а еще шесть претендентов оказались "за бортом". Спустя две недели телеканалы BFMTV и Cnews не стали делить кандидатов на "больших" и "малых" и провели полноценные дебаты с участием всех одиннадцати.

В свою очередь руководство государственной телерадиокомпании France Televisions пришло к выводу, что за три дня до выборов полноценные дебаты устраивать не стоит. По его словам, France 2 не будет устраивать "политический спектакль". У каждого из кандидатов будет по 15 минут чистого времени на то, чтобы ответить на вопросы ведущих. Помимо ряда ключевых тем — вопросов экономики, обеспечения безопасности, международной политики и места Франции в Европе — каждому кандидату будут задаваться индивидуальные вопросы, поскольку их программы различаются. Затем все кандидаты одновременно появятся на сцене за одиннадцатью пюпитрами, где смогут резюмировать сказанное и отреагировать на выступления оппонентов.

Стоит отметить: большинство французских избирателей, согласно опросам, разочарованы содержанием избирательной кампании, и более трети пока не определились, пойдут ли голосовать, и если пойдут, то за кого проголосуют. Впрочем, значительная часть вины за это лежит не на кандидатах, а на СМИ, которые в течение трех месяцев гонялись за сенсациями, упивались скандалами и копались в грязном белье претендентов на высший государственный пост. Возможно, спокойный формат итоговой телепередачи позволит успокоить страсти и пойдет на пользу французской демократии.

За четыре дня до выборов шансы на выход во второй тур сохраняют четыре кандидата. Так, согласно опросу исследовательской компании Ifop, лидерство сохраняют основатель движения "Вперед", бывший министр экономики, представитель политического мейнстрима Эммануэль Макрон и председатель правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен: в первом туре свои голоса за них готовы отдать 23,5% и 22,5% респондентов соответственно.

Далее следуют кандидат от правоцентристской партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон — 19,5% голосов, и лидер "Непокорившейся Франции", представитель крайне левых Жан-Люк Меланшон — 18,5%. Кандидат от правящей Соцпартии, бывший министр образования Бенуа Амон лишь пятый — 7,5%. Опрос проведен с 16 по 19 апреля по заказу журнала Paris Match, телеканала Cnews и радиостанции Sud Radio., в нем приняли участие 2792 избирателя.

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Между тем, динамика роста популярности Макрона и Ле Пен в последние пару недель пошла на убыль, тогда как Фийон сумел несколько исправить ситуацию, в которой оказался из-за скандала с якобы фиктивным трудоустройством своей супруги, а Меланшон набрал баллов благодаря ярким выступлениям на публике. Все это, с учетом весьма высокой доли неопределившихся избирателей, позволяет наблюдателям на выборах допускать сюрпризы: пара финалистов может быть практически любой.

Имя нового президента Франции станет известно в воскресенье, 7 мая, когда пройдет второй тур выборов.