В воскресенье Франция выбирает президента. Почему это важно для Украины - пресс-конференция

В четверг, 20 апреля, в 13.00 в пресс-центре РИА Новости Украина (ул. Шота Руставели, 16, 9 этаж) состоится пресс-конференция на тему "В воскресенье Франция выбирает президента. Почему это важно для Украины?"

Франция вместе с Германией и Англией входит в тройку наиболее влиятельных стран ЕС. В 2017 году государству, уступающему по росту своего ВВП только Германии (среди стран Евросоюза), предстоит пережить президентские выборы, итоги которых могут привести к изменениям на политической арене Франции. Социалистическая партия, возглавляемая действующим президентом Франсуа Олландом, продолжает терять сторонников, в том числе из-роста безработицы и возрастающего потока мигрантов. При этом, президент Франции является автором и гарантом Минских соглашений и активным участником минского процесса. Также позиция нового президента страны может оказать серьезное влияние на предоставление безвиза для Украины, отмечают эксперты-международники.

Первый тур очередных президентских выборов во Франции состоится 23 апреля 2017 года. Согласно данным последнего опроса, опубликованного 14 апреля в первом туре выборов за создателя партии "Вперед!" (En Marche!) Эммануэля Макрона готовы отдать голоса 24,5% респондентов, за лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — 23% опрошенных. Третье и четвертое моста заняли глава движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон (19%) и экс-премьер Франсуа Фийон (18,5%). Опрос предрекает Макрону победу и во втором туре выборов в противостоянии с любым из трех возможных соперников. Убедительнее всего его лидерство выглядит в соперничестве с Фийоном: 67% против 33%. В случае выхода во второй тур с Марин Ле Пен экс- министр экономики одержит победу с результатом в 61% голосов.

Какова социальная база лидеров гонки? Главное содержание их программ и чем программы отличаются друг от друга? Как относятся претенденты к проблеме мигрантов? Каким они видят будущее Евросоюза? Выборы президента Франции пройдут в два тура, первый из которых состоится 23 апреля, а второй — 7 мая.

Эксперты пресс-конференции:

Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики



Антон Финько, политолог, эксперт Киевского Центра политических исследований и конфликтологии,



Александра Решмедилова, политолог, ведущий аналитик международного информационно- аналитического Центра «Развитие Украины»



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