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    Зарубежье

    Услышат каждого. Во Франции разгорелся скандал из-за массовой прослушки

    (обновлено: )29
    Доклад французской парламентской комиссии содержит предложения по переходу от индивидуального порядка согласования прослушки к разрешению массового наблюдения за гражданами на основе списков, предоставляемых спецслужбами.
    Французский полицейский
    REUTERS Neil Hall

    РИА Новости Украина

    Газета Монд пишет о наступающей во Франции "эре превентивного наблюдения". Доклад изначально опубликован 4 апреля, но общественность обратила внимание на противоречивые пункты только неделю спустя. 

    Ситуацию агентству Sputnik прокомментировал основатель исследовательского центра "GenerationLibre" Think Tank Гаспар Кениг

    Национальной антикоррупционное бюро Украины
    Украинское фото
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    "Это можно поставить в один ряд с теми законами, которые были приняты, в частности, при президенте Олланде. Все началось со статьи 2 закона о разведке, которая позволяет спецслужбам заставить телефонных операторов применять определенные алгоритмы, чтобы отфильтровывать все метаданные граждан. К этому добавилось чрезвычайное положение и административные обыски, а теперь и мега-картотека, в которой объединены данные удостоверения личности, паспортные данные и биометрические данные всех граждан страны.  

    Эта инициатива представляет собой не что иное, как очередное ужесточение контроля над гражданами. И поскольку речь идет о докладе парламентской комиссии, я вынужден сказать, что парламент свою работу не сделал. Абсолютно нормально, что службы безопасности требуют увеличения финансирования. Это их работа и будь у них возможность всех поставить на прослушку, они бы это сделали. Они, впрочем, уже это делают и именно с этой целью и был принят закон о разведке. В определенном смысле это нормально. Но для того и существует разделение властей, чтобы парламент боролся против этих мер во имя индивидуальных свобод. 

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    Нами задействуются правовые пути, потому все еще существует право, которое позволяет опротестовать во имя индивидуальных свобод все эти меры. Но дело в том, что парламент больше не выполняет свою функцию и огромную обеспокоенность вызывает слабость, проявленная парламентариями (за исключением некоторых отдельных лиц), в частности, при голосовании по закону о разведке.

    Мы видим, как меняется подход: если раньше определяли подозреваемых для того, чтобы установить за ними наблюдение, то сейчас наблюдение ведется для того, чтобы определить подозреваемых. Именно это изменение подхода и представляет собой опасность, и с этим нужно бороться. Потому что граждане, которых не в чем упрекнуть, имеют право на неприкосновенность частной жизни, на то, чтобы в их отношении никакого алгоритма применялось”, – рассказал Кениг.

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