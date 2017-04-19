Нацфронт во Франции: флаг ЕС скоро "отправится в шкаф"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Вице-президент французской партии "Национальный фронт" Флориан Филиппо на фоне требований кандидата в президенты Франции от этой партии и ее лидера Марин Ле Пен убрать флаг ЕС во время интервью на телевидении заявил, что скоро флаг Европейского союза "уберут в шкаф".

Ранее во вторник кандидат в президенты Франции, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен потребовала от телеканала TF1 убрать с задника флаг Евросоюза на время своего интервью. Лидер Нацфронта сказала, что "хочет быть президентом Французской Республики, а не Еврокомиссии".

"Да, да, вы увидите, скоро вашу олигархическую тряпку уберут в шкаф. Да здравствует флаг Франции!" — написал Филиппо в микроблоге Twitter.

Сообщение Филиппо адресовано Европейской комиссии во Франции, которая написала в Twitter, что "испытывает гордость за свой флаг — символ единства, солидарности и гармонии между европейцами".

Выборы президента во Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.