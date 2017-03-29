Порошенко: РФ будет делать все, чтобы "сбросить Евросоюз в пропасть"

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Российская Федерация будет делать делать все, чтобы "сбросить Евросоюз в пропасть" и нивелировать европейские ценности, об этом глава государства заявил во время выступления на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии на Мальте.

"Те, кто противодействуют ЕС, не покладая своих рук и дальше это делают. Россия все будет делать, чтобы сбросить Евросоюз в пропасть, и Кремль никогда не остановится в своих попытках построить полностью "альтернативную Европу".(…) Для того, чтобы это произошло, они будут сеять в наших обществах недоверие. "Разделяй и властвуй" — это основной принцип, который использует Кремль, чтобы разделить Европу и нивелировать европейские ценности", — цитирует УНИАН Порошенко.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте.