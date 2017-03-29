Чтобы страна не вылетела в трубу, дружно оплатим аренду газовых труб

Глеб Суровягин, РИА Новости Украина

В детстве кто-нибудь из нас обязательно читал сказку Джанни Родари "Приключения Чиполлино", а если не читал, то смотрел мультфильм, где главный герой – мальчик-луковка Чиполлино, борется против притеснений бедняков со стороны богачей – синьора Помидора и принца Лимона. И хотя человеческие персонажи в повести полностью отсутствуют, и название страны, в которой происходит действие не упоминается, — ведь книга рассчитана на детское восприятие — любой взрослый сможет прочитать между строк то, что остается актуальным в любое время. Когда видишь последнее новшество от национального регулятора в сфере энергетики, невольно вспоминаешь слова принца Лимона: "С тех пор, как мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать. Это возмутительно! Следующими будут введены налоги на осадки".

Национальная комиссия госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) установила для населения и промышленных потребителей тарифы за распределение природного газа как плату за подсоединенную мощность. Новые тарифы, по сути, являются абонплатой за подключение к системе газоснабжения и оплачиваются ежемесячно на основании мощности счетчика и вне зависимости от фактического объема потребления.

Для бытовых потребителей тариф за распределения установлен существенно ниже тарифа для промпотребителей. В то же время, в течение 3 лет уровни тарифов для бытовых и небытовых потребителей будут уровнены, то есть абонплата для населения будет повышаться.

Кому выгодно?

Украинцы, прочитав о введении абонплаты, решили, что к существующим ценам на газ им добавят еще и плату за пользование газораспределительной инфраструктурой. Однако, во-первых, для того, чтобы ввести абонентскую плату, нужно отдельное постановление правительства, которое урегулирует разделение тарифа на цену за газ и тариф на его условную доставку. Соответственно, никто вводить абонплату дополнительно к существующим ценам не будет, и это действительно абсурд, поскольку, согласно всем нормативным актам этого не может быть. То, о чем сейчас все говорят — это утверждение методики, согласно которой с 1 апреля будет рассчитываться стоимость услуги, предоставляемой облгазами. Но на тариф она пока никак не повлияет, потому именно его должен определить либо Кабинет министров, либо отдельное постановление НКРЭКУ.

Как пояснил директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский, в этом случае, снижается стоимость газа как товара, и она будет составлять порядка 6 тысяч гривен с НДС, а не сегодняшние 6 879 грн.

"Соответственно, будет приходить платежка за объем газа, который был потреблен, без учета транспорта, исходя из расчета 6 гривен за кубометр, и отдельной строкой будет стоять стоимость присоединенной мощности. НКРЭКУ сделала расчет по каждой области Украины, учитывая, какой счетчик стоит у потребителя — какую мощность он потребляет. Для разных областей тарификация разная, это зависит от размещения абонентов. Естественно, что чем больше абонентов находится рядом и чем меньше тратится на доставку газа потребителю, тем ниже тариф. В случае реформирования рынка электроэнергии, там будут действовать такие же правила", - сказал Землянский.

Абонплата за распределение для наиболее распространенного типа счетчика (G4, 54% от общего количества абонентов и порядка 80% от общего потребления по стране) в месяц будет составлять порядка 92 грн/месяц. В эти тарифы на распределение газа фактически заложены затраты "Укртрансгаза" на транспортировку газа магистральными газопроводами к газораспределительным системам (порядка 23% в структуре тарифа).

Если семья, живущая в квартире, газом пользуется исключительно для приготовления пищи, то, естественно, услуга по газоснабжению (газ плюс абонплата) для таких потребителей будет дороже, чем они платили по действующему тарифу. Причем насколько дороже — зависит от региона. Например, тарифы в Киевской области в два раза выше, чем в самом Киеве. Допустим, если киевская семья из трех человек платила по нормативу без счетчика 91 гривну за газ, то после введения абонплаты ей придется платить 125 гривен.

Выигрывают от подобного нововведения владельцы частных домов и владельцы котлов, у которых раньше транспортировка входила в цену на газ, и соответственно, чем больше ты потреблял, тем больше и платил.

Европейская практика, но очень непопулярная

Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич не считает введение абонплаты за подключение к системе газоснабжения абсурдной, поскольку это решение принято в соответствии с соглашением об Ассоциации с Евросоюзом, законом о рынке природного газа и другими документами.

"Так это работает и в Европе, и это решение имеет определенную экономическую подоплеку. Это было все очевидно еще два года назад. Но решение не принималось именно потому, что оно достаточно непопулярное, и оно неизбежно приведет к увеличению общего объема оплаты для потребителей. Поэтому и затягивалось его принятие", - пояснил Дмитрий Марунич.

Ничего сверх естественного, чего бы не было в Европе, и вообще в мире, нас не ждет, считают эксперты. Действительно, существуют разные системы. Например, в Украине до последнего времени действовала система, где абонплата была привязана к объему потребления, а теперь мы будем пользоваться системой, которая работает в Австрии и Норвегии, когда учитывается и объем потребления, и есть фиксированная сумма, которую ты платишь за транспортировку газа.

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"Во-первых, это требование Третьего энергопакета. А глобально смысл в том, что разделены услуги. Теперь продавец газа может заключить договор с потребителем на поставку газа через облгаз, и наоборот. Есть четкое понимание, сколько в этом случае стоят услуги природной монополии — облагаза, которая занимается распределением. Допустим, вы сможете договориться с газовым трейдером, который готов поставлять вам газ (а они есть в Украине, промышленности же газ поставляют, и кстати, дешевле, чем НАК "Нафтогаз"). Вопрос в том, насколько они готовы ли они идти работать на этом рынке. Но все это может работать в том случае, если тарифы на газ для населения будут равны тарифам для промышленности, потому что мне, как собственнику ресурсов в капиталистической системе выгоднее продать предприятию, которое заплатит больше, чем населению, которое заплатит меньше. Но тут мы уже уходим в вопрос социальной защиты со стороны государства и вообще принципов газоснабжения населения", — сказал Землянский.

Светлое капиталистическое будущее

Несомненно, что данное решение вызовет дополнительное социальное напряжение в обществе. Во-первых, сама система расчета абонплаты очень сложна, во-вторых население будет считать, что если счет разделен, то нужно заплатить по итогу ту же сумму, которую платили до этого. А так не будет. Люди пока еще не поняли, что происходит, хотя уже подсчитано, что одному домохозяйству, которое потребляет газ только на приготовление еды, придется платить дополнительно 92 гривны в месяц.

"Я здесь не могу возмутиться, что это не правильно, и так не должно быть, потому что, в принципе, это логично, поскольку подключение к мощности прописано в правилах. Просто раньше у нас была советская система газоснабжения, которая контролировалась государством. Поэтому давайте просто определимся, какую модель мы будем строить? У нас же нет стратегически понимания, в какой модели функционирует система газоснабжения. Фактически происходит декоммунизация — ее приводят к капиталистической модели, где спасение утопающих, дело рук самих утопающих", — сказал Землянский.

Способ отбора денег у граждан

Экс-министр ЖКХ Украины Алексей Кучеренко считает, что введение абонплаты на газ — это беспрецедентное, под прикрытием правильных лозунгов, абсолютное давление на потребителя.

"Это, по сути дела, дополнительный налог. Я считаю, что он незаконен хотя бы потому, что в нынешнем нашем платеже и так заложено техническое обслуживание сетей. Поэтому что за абонплата? Это просто финансовая схема отбора денег у потребителя в пользу облгазов, из которых 70% принадлежит господину Фирташу. Я думаю, что просто Фирташу деньги очень нужны, и он договорился с президентом, как их поделить. Это связано с неконституционностью статуса национального регулятора и нечистоплотностью людей, которых туда назначил президент. По сути, это его сфера ответственности и его финансовые схемы. А поскольку сегодня очевидно его участие и в роттердамском угольном раскладе, то здесь такой же источник дополнительного налогообложения людей и вымывания у них денег. В этой ситуации, я думаю, это может стать "спичкой". Посмотрим, если люди нормально это воспринимают, то пусть платят", — сказал Алексей Кучеренко.

Наверное, не нужно напоминать, чем в сказке Родари закончилось введение абсурдных налогов для режима лимонов.