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    Политика

    Порошенко обсудил с Кэмероном сохранение санкций против РФ

    Тема:

    Украина-РФ: новый виток санкций (489)

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    Президент Петр Порошенко во время встречи с Дэвидом Кэмероном высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании по внедрению реформ и тренировке Вооруженных сил Украины.
    Петр Порошенко и Дэвид Кэмерон
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном вопрос сохранения санкций ЕС в отношении России, сообщает пресс-служба главы государства.

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    ТВ Центр
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    По данным пресс-службы, стороны на встрече в Киеве обсудили ситуацию в Донбассе. "Речь шла о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей", — говорится в сообщении.

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    Порошенко поблагодарил Кэмерона за твердую позицию в поддержку суверенитета Украины. Президент также высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании по внедрению реформ и тренировке Вооруженных сил Украины, отметили в пресс-службе.

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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