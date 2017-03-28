Порошенко обсудил с Кэмероном сохранение санкций против РФ

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко обсудил с бывшим премьером Великобритании Дэвидом Кэмероном вопрос сохранения санкций ЕС в отношении России, сообщает пресс-служба главы государства.

По данным пресс-службы, стороны на встрече в Киеве обсудили ситуацию в Донбассе. "Речь шла о сохранении существующего режима санкций ЕС в отношении Российской Федерации как эффективного инструмента обеспечения полной имплементации минских договоренностей", — говорится в сообщении.

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Порошенко поблагодарил Кэмерона за твердую позицию в поддержку суверенитета Украины. Президент также высоко оценил финансовую и экспертную помощь Великобритании по внедрению реформ и тренировке Вооруженных сил Украины, отметили в пресс-службе.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.