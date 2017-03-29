наверх
29.03.201715:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Порошенко предложил Дуде совместно расследовать атаку на консульство

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (17)

    (обновлено: )10404
    Петр Порошенко провел телефонный разговор с польским коллегой Анджеем Дудой. Глава государства осудил "грубое и циничное нападение" на генеральное консульство Польши в Луцке.
    Петр Порошенко
    Twitter Петра Порошенко

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с главой Польши Анджеем Дудой нападение на польское консульство в Луцке и предложил привлечь польских специалистов к расследованию инцидента, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: все подробности инцидента

    Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

    "Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Петр Порошенко осудил грубое и циничное нападение на генеральное консульство Республики Польша в Луцке… Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении", — сообщили в пресс-службе.

    Также глава государства сообщил президенту Польши, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти.

    Смотрите также: Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    По данным пресс-службы, лидеры двух государств "согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружеские польско-украинские отношения". Также собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

    "Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения подобных провокаций в будущем", — заявил Порошенко.

    Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство дело по статье "теракт.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    На месте ЧП с Генконсульством Польши в Луцке
    Обстрел консульства Польши в Луцке
    Глава Минюста Украины Павел Петренко
    Неработающий реестр: скандал с подачей e-деклараций
    Убийство Дениса Вороненкова
    Убийство Дениса Вороненкова в Киеве: расследование
    В луцком отделении "Сбербанка" разбили окна
    Уход российских банков из Украины