Порошенко предложил Дуде совместно расследовать атаку на консульство

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко по телефону обсудил с главой Польши Анджеем Дудой нападение на польское консульство в Луцке и предложил привлечь польских специалистов к расследованию инцидента, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал случившееся провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

"Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом Польши Анджеем Дудой. Петр Порошенко осудил грубое и циничное нападение на генеральное консульство Республики Польша в Луцке… Петр Порошенко предложил привлечь польских специалистов в состав оперативно-следственной группы для установления виновных в этом преступлении", — сообщили в пресс-службе.

Также глава государства сообщил президенту Польши, что поручил усилить охрану не только дипломатических представительств в Украине, но и мест исторической памяти.

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По данным пресс-службы, лидеры двух государств "согласились, что никакие провокации не должны влиять на дружеские польско-украинские отношения". Также собеседники договорились продолжить контакты на высшем уровне.

"Украинская власть будет действовать решительно для предотвращения подобных провокаций в будущем", — заявил Порошенко.

Нацполиция и Служба безопасности Украины подтвердили факт нападения, при этом спецслужба рассматривает в качестве одной из версий террористический акт. Прокуратура открыла уголовное производство дело по статье "теракт.