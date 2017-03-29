Лавров: Порошенко в постоянном контакте с Путиным

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин находятся в постоянном контакте.

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"Он (Порошенко — ред.) находится в постоянном контакте с президентом Путиным, иногда они говорят по телефону, беседуют на полях встреч в "нормандском формате" в ходе встреч лидеров, последний разговор состоялся в Берлине в октябре прошлого года", — рассказал Лавров в интервью журналу "Национальный интерес".

"У меня складывается впечатление, что он пытается быть конструктивным, найти пути возврата к реализации минских соглашений. Но на следующий день он возвращается в Киев или едет за границу и делает абсолютно враждебные и совершенно несправедливые публичные заявления", — посетовал глава МИД РФ.

Ранее Лавров заявил, что правительство Украины и президент Петр Порошенко хотят похоронить минские соглашения, при этом возложив вину на Россию и население Донбасса.