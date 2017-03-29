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    Порошенко поручил усилить охрану посольств и консульств

    Тема:

    Обстрел консульства Польши в Луцке (13)

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    Пресс-секретарь президента сообщил, что глава государства Петр Порошенко для предупреждения возможных провокаций поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в стране.
    Петр Порошенко подписывает закон
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко поручил усилить охрану иностранных диппредставительств и консульств для предупреждения возможных провокаций после инцидента с польским консульством в Луцке, заявил в среду его пресс-секретарь Святослав Цеголко.

    Обстреляное генконсульство Польши в Луцке
    УНИАН
    Обстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ

    "Для предупреждения возможных провокаций президент поручил усилить охрану иностранных дипломатических и консульских учреждений в Украине", — написал Цеголко в Twitter.

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные в ночь на среду обстреляли здание генерального консульства Польши в Луцке. В МИД Польши заявили, что вызвали украинского посла Андрея Дещицу в связи с инцидентом. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение обстрелом здания генконсульства Польши, назвал его провокацией и заявил, что виновные будут наказаны.

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    Ранее в Украине произошло несколько актов вандализма антипольской направленности. Один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым дивизией "Галичина" в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище. МИД Польши отреагировал на эти два случая нотами протеста, МИД Украины также осудил действия вандалов.

    В марте посол Польши в Украине Ян Пекло сообщал, что два польских памятника осквернили за последние сутки на территории Украины, раскрасив их красной краской и написав на них "СС" и "Смерть ляхам". 

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