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    Евросоюз ужесточил контроль на внешних границах

    (обновлено: )13710
    Государства-члены обязаны проводить систематические проверки и в отношении граждан ЕС относительно присутствия в соответствующих базах данных на внешних границах.
    Колючая проволока на фоне символа Евросоюза
    REUTERS Srdjan Zivulovic

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз с пятницы, 7 апреля, усилил контроль на своих внешних границах, теперь систематические проверки будут проходить и граждане государств-членов, сообщает Euractiv.

    Паспорт Украины
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    "Государства-члены обязаны проводить систематические проверки и в отношении граждан ЕС относительно присутствия в соответствующих базах данных на внешних границах" — заявили в Еврокомиссии.

    Это делается с целью проверки, не представляют ли люди, которые пересекают границу, угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.

    В ЕС заявляют, что такие меры приняты в ответ на теракты в Париже 2015 года и рост угрозы со стороны иностранных террористов.

    В Госпогранслужбе пояснили, что новые правила не касаются украинцев напрямую.

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС планирует 26 апреля проголосовать по решению об отмене визового режима для украинцев.

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