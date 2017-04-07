Евросоюз ужесточил контроль на внешних границах

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Евросоюз с пятницы, 7 апреля, усилил контроль на своих внешних границах, теперь систематические проверки будут проходить и граждане государств-членов, сообщает Euractiv.

"Государства-члены обязаны проводить систематические проверки и в отношении граждан ЕС относительно присутствия в соответствующих базах данных на внешних границах" — заявили в Еврокомиссии.

Это делается с целью проверки, не представляют ли люди, которые пересекают границу, угрозы общественному порядку и внутренней безопасности.

В ЕС заявляют, что такие меры приняты в ответ на теракты в Париже 2015 года и рост угрозы со стороны иностранных террористов.

В Госпогранслужбе пояснили, что новые правила не касаются украинцев напрямую.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев сообщил, что комитет постоянных представителей стран ЕС планирует 26 апреля проголосовать по решению об отмене визового режима для украинцев.