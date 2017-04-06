наверх
06.04.201714:22
Курсы валют НБУ
  • EUR29.00+ 0.11
  • USD27.16+ 0.04
Рубрики
Ещё
    Политика

    Европарламент одобрил безвиз между Украиной и ЕС

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (296)

    (обновлено: )108487
    По словам главы государства Петра Порошенко, европарламентарии поддержали отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны 521 голосом.
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    REUTERS Vincent Kessler

    КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Европейский парламент (ЕП) на пленарной сессии в четверг в Страсбурге поддержал отмену Евросоюзом виз для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Об этом заявил президент Петр Порошенко.

    "Поступила новость, что 521 голос в Европейском парламенте "за" безвизовый режим с Украиной", — сообщил глава государства в ходе 10-го Киевского форума по безопасности. 

    "За" проголосовал 521 депутат, "против" — 75, воздержались 36.

    В ходе дебатов накануне в Страсбурге за безвиз для украинцев высказалось большинство выступивших парламентариев.

    За отмену ЕС краткосрочных виз для граждан Украины 9 марта проголосовал профильный комитет ЕП по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам (LIBE). Согласие на отмену визового режима дали и постпреды стран ЕС в Брюсселе.

    Читайте также: Без ажиотажа. Грузины не спешат в Европу в первый день безвиза

    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан в конце марта выразил надежду, что безвизовый режим для граждан Украины вступит в силу до лета этого года — после завершения процедур принятия решений Советом ЕС и Европарламентом.

    Флаги Украины и ЕС у Администрации президента в Киеве
    REUTERS Valentyn Ogirenko
    Соцсети: почему безвиз все ближе, а Европа - дальше

    Ранее СМИ сообщили, что окончательное решение ЕС по безвизовому режиму для Украины должно быть принято 11 мая.

    Принятие данного решения неоднократно откладывалось. Киев первоначально рассчитывал, что отказ от виз станет реальностью до конца 2016 года, но этого не произошло.

    Для вступления решения в силу его должен утвердить также Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

    Механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов, который Совет ЕС выставил в качестве условия для отмены виз гражданам Грузии и Украины, вступил в силу в марте.

    Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия, и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

    Читайте также: Погребинский о страхе Порошенко, кадровой революции и раздражении Европы

    Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением.

    Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Заседание Европарламента в Страсбурге.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Ситуация у станции метро "Технологический институт" в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    Теракт в метро Санкт-Петербурга