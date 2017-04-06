Последние шаги на пути к безвизу

Европарламент на пленарной сессии в четверг, 6 апреля, в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

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Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещение близких и родственников.

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И хотя основная задача выполнена, на пути ко вступлению в силу решения о безвизе для Украины осталось еще несколько шагов.