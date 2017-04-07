Безвиз и кнут. Украину ждет жесткий мониторинг ЕС - Сушко

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

Европарламент одобрил безвиз для украинцев. За соответствующее решение проголосовал 521 депутат Европарламента, против были 75, а воздержались — 36 парламентариев. Теперь остается дождаться утверждения решения о безвизе для Украины Советом ЕС.

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После этого документ должен подписать президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза. Вслед за этим законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. И уже через 20 дней после публикации безвиз для украинцев вступит в силу.

Когда украинцы почувствуют либерализацию визового режима, прокомментировала в эфире радиостанции Голос Столицы исполнительный директор общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко.

(текст публикуется на языке оригинала)

Рішення Європарламенту — не остаточна відповідь на питання про безвіз, так? Ще має відбутися два голосування?

— Так, дійсно, цей шлях не є простим, оскільки кілька інституцій ЄС одночасно мають компетенцію на те, щоби безвіз став реальністю. І в той же час можу сказати, що все ж таки це є фінішна пряма. І не думаю, що виникнуть якісь несподівані негативні для нас явища чи події, які би змінили наші очікування. Хоча однозначно, що ми сьогодні і справді можемо порадіти за себе, тому що насправді майже сім років довгого такого шляху, попереду дійсно безвіз. Але ж і цей шлях, яким ми йшли, він також не залишається порожнім, тому що ми виконували дуже серйозні завдання, по суті, реформи в різних напрямках державної політики, тому з огляду на те, що цей шлях став таким змістовним, в принципі, ми можемо сказати собі, що ми молодці і порадіти. Водночас, в жодному разі ми не повинні розслаблятися.

Маєте на увазі, не розслаблятися українській владі?

— Не тільки. Можновладцям не можна розслаблятися в жодному разі, бо ці завдання, які виконувалися в рамках візової лібералізації, їх потрібно продовжувати. ЄС започаткує постлібералізаційний моніторинг, який буде відслідковувати, чи не відбувається руху назад цих реформ, які відбувалися і відбуваються. А також мусять також працювати над собою, бути відповідальними громадяни України, які будуть користуватися безвізовим режимом, тому що знову ж таки, передбачено механізмом призупинення, це серйозний інструмент ЄС, який може бути запущено щодо України і як до будь-якої іншої країни, яка має безвізовий режим з ЄС, в тому випадку, якщо, наприклад, збільшиться кількість нелегальних мігрантів на території ЄС. Людей, які, наприклад, скористаються безвізовим режимом і залишаться там більше ніж 90 днів. Цього в жодному разі не можна допустити, тому що як я вже сказала, це може підважити взагалі існування безвізу. І саме через це я сказала, що відповідальність лежатиме цього разу не лише на уряді України чи владі, але і на самих громадянах.

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Ранее эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что гражданскому обществу необходимо удержать давление и темп тех реформ, которые начались в стране в рамках визовой либерализации.

Также политолог Гела Васадзе отметил в эфире "ГС", что после получения безвиза с ЕС в Грузии впервые за долгие годы увеличилось количество людей, которые видят страну членом НАТО и Евросоюза.