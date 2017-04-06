Павлив: ничем, кроме проблем, безвиз для Украины не обернется

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. Европарламент одобрил безвиз для украинцев. За соответствующее решение проголосовали 521 депутат Европарламента, против были 75 человек, а воздержались — 36. Теперь же остается дождаться утверждения решения о безвизовом режиме для Украины Советом ЕС. После этого документ должен подписать президент Европарламента, а также соответствующий представитель страны-председателя Совета Евросоюза. Вслед за этим законодательные изменения будут опубликованы в Официальном журнале Евросоюза. И уже после этого, через 21 день после публикации, безвиз для украинцев заработает.

Свое мнение о безвизовом режиме с ЕС высказал политический эксперт Михаил Павлив в эфире радиостанции "Голос Столицы".

"Ничем кроме проблем это для Украины не обернется. Во-первых, главная проблема — это фрустрация наших граждан, наших еврооптимистических хомячков. Потому что вот эта вот эйфория, которую пытаются власти сейчас раскачивать, это чистой воды евроинтеграция для лохов. Это всего лишь либерализация, а не отмена виз при поездках краткосрочных в ЕС. По большому счету, практика той же Молдовы говорит о том, что довольно значительная часть людей просто разворачивается на границе. А еще довольно значительная часть просто является нарушителями. И в Молдове сейчас целый ворох проблем с этим связан, и отношения с ЕС значительно ухудшились из-за того, что большое количество граждан Молдовы едут по краткосрочным туристическим визам и остаются нелегалами. Это сонмище вливается в огромный поток, который идет сейчас в Европу и вызывает огромные негативные настроения у европейцев. Понятное дело, что решение по Украине политическое, но это будет очень больное и для нас, и для европейцев решение. И последствия будут очень больные", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко надеется, что Совет ЕС в ближайшие недели одобрит предоставление безвизового режима для граждан страны.