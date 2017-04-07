Безвиз для Украины. Применим ли опыт Молдовы?

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РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Европарламент подавляющим большинством голосов поддержал предоставление Украине безвизового режима.

Стоит отметить, что переговоры с Евросоюзом о предоставлении безвизового режима гражданам Украины продолжались с 2008 года.

Почти одновременно такие же переговоры вели Молдова и Грузия, однако эти государства уже имеют безвизовый режим с ЕС. В частности, для граждан Молдовы европейские границы открыты уже три года.

Как работает безвиз в Молдове, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал председатель Ассоциации украинцев в Молдове Михаил Багас.

Сколько прошло времени с момента голосования в Европарламенте до открытия еврограниц для Молдовы?

— Это было буквально несколько месяцев, то есть это не затягивалось на длительный период, потому что стоит понимать, что Европарламент – высший орган, и если он одобрил и принял это решение, то дальше остается за техническими моментами. Это обычно порядка три-четыре месяца занимает.

Как работает механизм безвиза в Молдове? Все ли гладко было с самого начала или были трудности при пересечении границ?

— Миллион догадок, сто тысяч запугиваний о том, что все не так будет просто, о том, что необходимо вести с собой кучу документов каких-то. На самом деле, все, что нужно иметь с собой при пересечении на сегодняшний день для граждан Молдовы – это паспорт и либо наличные, либо карточку. И в любой момент пограничники имеют право попросить показать, сколько денег у вас есть на карте, потому что в среднем вы должны показать, что у вас есть, как минимум, 50 евро на день того, сколько вы заявляете, сколько вы планируете находиться в той стране. Если вы говорите, что вы едете на неделю или у вас есть тур на неделю от какого-то туроператора, то у вас минимум должно быть на счету или наличными деньгами 350-400 евро. А насколько часто спрашивают? Скажу – у меня не спрашивали ни разу, то есть, просто паспорт и выезжаем или летим.

У вас биометрические паспорта?

— Да, у нас биометрические паспорта. Они у нас начали распространяться с 2010 года, то есть у нас очень мало людей, у которых остались простые паспорта, поскольку с одной стороны мы граничим с Румынией, с другой стороны с Украиной, и по простому паспорту, не биометрическому, мы можем выезжать только в Украину либо в Россию, Беларусь. Во все остальные страны уже необходимо иметь биометрический паспорт.

В страны Шенгена — исключительно по биометрическому паспорту?

— Да. Это одно из условий безвизового режима – это то, что у гражданина должен быть биометрический паспорт, в его чип уже прошита основная информация, которую пограничник может увидеть. Еще один из минусов – это уже возвращение назад, поскольку, когда ЕС дает стане безвизовый режим, он воспринимает ее как свою внешнюю границу и, соответственно, ваша пограничная таможенная служба должна с момента, когда у вас вступит в силу безвизовый режим, должна работать по принципу и по стандартам ЕС.

Что должно измениться?

— Вас всегда будут рассматривать по европейскому принципу, то есть более активней, поскольку, когда Молдове дали безвизовый режим, очень много граждан других стран захотели получить паспорта. Соответственно, конечно, не все получали официально и легально, многие получили нелегально. Более того, многие сфальсифицировали документы. Поэтому, конечно, нашим пограничникам приходится активно проверять документы, чтобы это не была подделка.

Правила безвиза предполагают туристические и деловые поездки?

— Да, вы можете находиться до 90 дней в течение полугода.

Для работы или учебы вы получаете отдельное разрешение?

— Да. Но, я вам объясню, как для молдаванина действует. Я хочу учиться либо хочу работать в какой-то другой стране. Я абсолютно законно, не думая о визе, просто покупаю себе билет на лоукост за 15 или 20 евро, лечу в Испанию или лечу в Англию, договариваюсь с работодателем или договариваюсь с университетом, мне уже проще, и нахожусь там официально. То есть я могу абсолютно спокойно договориться, чтобы получить либо вид на жительство, либо разрешение на работу, либо поступить в какой-нибудь университет. То есть это упрощает намного все процедуру именно по легализации. Когда ввели безвиз, у нас пророссийская пропаганда очень активно хотела показать, что сейчас все молдаване сядут и улетят из страны. На самом деле это не произошло. Сначала была страшилка о том, что зря вы радуетесь, ничего это не поможет, никому просто так не позволят выехать. Когда оказалось, что на самом деле очень просто выезжать, и нет никаких преград, новая страшилка была о том, что все покинут страну. Никто ее не покинул. Безвиз, конечно же, дает громадное преимущество, конечно же, для облегчения тех граждан, которые хотят поехать учится либо на какую-то временную работу за рубежом.

Часто ли бывает, что человек не понравился пограничнику?

— Я вам скажу, что первый год у наша полиция очень часто публиковала именно такую информацию. Я вот помню примерно такие цифры, то есть, когда 40 тысяч граждан за месяц проехало и 10 не пустили, и там примерно три человека были в розыске, два человека имели судебный запрет на выезд из Молдовы, то есть это либо алименты не заплачены, либо какие-то судебные дела, и несколько факторов подмены либо фальсификации документов. Очень редко было, что человек не может объяснить пограничнику цель своего визита. То есть пограничник абсолютно спокойно задает вопрос: зачем вы приехали, либо хотите приехать в эту страну, и наличие у вас денег. Такая практика на самом деле существует даже между США и Англией, и Англия ежедневно не пускает десятки граждан США, которые точно так же не могут объяснить цель своего визита, либо у которых недостаточно средств для нахождения в стране. То есть — это страшилки, я не знаю, зачем это пытаются продвинуть. На самом деле этого нет. Очень маленький процент граждан, которые не могут пересечь, но это какие-то существенные доводы, которые по тем международным стандартам не позволяют пересечь границу.

Ранее эксперт Ирина Ивашко в эфире "ГС" подчеркнула, что голосование за безвиз для Украины в Совете министров ЕС пройдет позитивно, даже если несколько министров будут против.