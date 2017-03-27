Эксперт: Евросоюз — образование, обреченное на провал

РИА Новости Украина

Евросоюз на 60-летие своего официального создания имитировал единство: даже очередную Римскую декларацию ни о чем подписали дружно — пообещали, что никто больше из ЕС не выйдет, как Британия сделала, пишет на своей странице в Facebook политический аналитик Дмитрий Корнейчук. РИА Новости | Перейти в фотобанк ЕС отмечает 60-летие Римского договора в атмосфере тревоги и нестабильности

На самом деле, уверен он, ЕС — это искусственно созданное образование, так или иначе обреченное на развал. Как в свое время СССР.

"Ведь давайте вспомним, зачем вообще создавался ЕС (тогда — Европейское экономическое сообщество) после войны? Суть была в том, чтобы как можно теснее сплести между собой экономики недавно воевавших стран — Германии, Франции, Италии. Тем самым, убрать конфликты интересов, которые могли бы привести к новой войне.

И в принципе — свои задачи данная интеграция тогда выполнила.



Но мы должны понимать и другой важный аспект.



Главным цементирующим фактором ЕС долгие годы "холодной войны" оставалась угроза СССР.



Кроме этого, в союз до начала 90-х входили страны с достаточной крепкими собственными экономиками. И не было единой валюты. То есть, если проседала экономика одного из членом союза, это не ложилось бременем на остальных.



После развала "Варшавского блока" и СССР, ЕС начал принимать в свои члены страны Восточной Европы, Прибалтики. Во-первых, очень сильно отличающиеся ментально от тех же французов или немцев. Во-вторых, с неразвитыми слабыми экономиками. К этому добавилась еще и единая валюта.



В итоге, уже к середине 2000-х годов той же Германии стало очень тяжело тянуть на своих плечах всю Европу. А сейчас ситуация еще хуже.



Самое смешное, что малые члены ЕС еще и пытаются диктовать той же Германии или Франции свои правила игры.



Понятно, что пока о развале ЕС говорить не стоит. Вновь, как и ранее, все дружно сплотились перед некой российской угрозой. Причем те же Франция или Германия, как самодостаточные страны и основные торговые партнеры России, реально такой угрозы не видят. Истерика в основном у малых членов ЕС. Которым наоборот выгодно разводить антироссийскую истерию. Под это можно и денег выбить. И сохранить некое единство ЕС с выгодой для себя. 112 Украина/Youtube/Скриншот Корнейчук: Трамп фактически отказался решать вопрос Донбасса

Однако пример Британии красноречиво показал: самодостаточные страны не видят никакой пользы от ЕС. Только одни убытки.



А какая позиция Германии и Франции? С одной стороны, их тоже тяготит ноша ЕС. С другой, закрыть этот проект — это признаться в собственной импотентности в качестве лидеров Европы.



Но ведь есть и экономические реалии. Оказалось, что глобальный мир не такой и глобальный. И конкуренция за рынки никуда не исчезла. И протекционизм вновь возвращается. И российские санкции оказались болезненными именно для Германии и Франции.



Поэтому, когда экономический коллапс в ЕС дойдет до предела, у меня большой вопрос: останутся ли разговоры о единстве ЕС? Да и вообще — не увидим ли мы смерть данного непонятного формирования счастливых европейцев? Поскольку история нас учит, что любая империя всегда разваливается. Базируется ли она на насилии или неких компромиссах…", — написал Корнейчук.