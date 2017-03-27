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    Марин Ле Пен предрекает "смерть" Евросоюзу

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    По словам кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен, Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен, "надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли".
    Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 27 мар — РИА Новости Украина. Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что Евросоюз пропадет с политической карты мира. При этом в своем обращении к сторонникам в городе Лилль она пообещала защитить Францию от глобализации, пишет агентство Рейтер.

    Предвыборный ролик Марин Ле Пен
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    Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

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    Лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен заявила, что после избрания Дональда Трампа в качестве президента США и референдума в Великобритании, выборы во Франции будут очередным шагом, который она охарактеризовала как "глобальное восстание людей".

    "Евросоюз погибнет, потому что людям он больше не нужен. Надменным гегемониям суждено исчезнуть с лица земли", — заявила Ле Пен под звуки аплодисментов.

    "Пришло время разгромить глобалистов",- сказала она в адрес своих основных соперников Эммануэля Макрона и Франсуа Фийона, обвиняя их в "предательстве" ради Европейского союза и интересов рынка.

    Ранее Марин Ле Пен сравнила своего соперника экс-министра экономики Эммануэля Макрона с американским актером бельгийского происхождения Жан-Клодом Ван Даммом.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая соответственно. 

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