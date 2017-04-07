Евросоюз откроет границы украинцам не раньше июня – Ивашко

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Европейский парламент на заседании в Страсбурге 6 апреля одобрил предоставление Украине безвизового режима с ЕС. Это решение поддержал 521 европарламентарий, против были 75, 36 — воздержались.

Новость об одобрении безвиза с ЕС встретили овациями в Верховной Раде. Но президент Петр Порошенко сразу призвал всех к сдержанности, ведь чтобы решение о введении безвизового режима для Украины вступило в силу, еще надо поработать.

Так, голосование в Европарламенте еще должны утвердить послы ЕС, то есть постоянные представители стран-членов Евросоюза. А потом должен проголосовать Совет министров ЕС. Далее текст законодательного акта должен быть подписан президентом Европарламента и представителем председательствующей в ЕС страны (Мальта). Затем решение публикуется в официальном журнале ЕС. И только через 20 дней после публикации безвиз для Украины вступит в силу.

Как могут развиваться события дальше с безвизом, в эфире радиостанции Голос Столицы объяснила старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.

На вашу думку, Україна дійсно заслужила, виборола таке позитивне голосування в Європарламенті, чи це найперше політичне рішення від європейців, бо вже тягнути нема куди?

— Насправді, я вам скажу, що Європарламент був найменш проблемною точкою у всій цій процедурі. У нас завжди була там підтримка, я маю на увазі, підтримка безвізу для України, завжди. Просто єдине, що це голосування ніяк не могло процедурно дійти до Європарламенту, щоб вони дали зелене світло. Проблема була пов'язана з внутрішньою міграційною ситуацією в ЄС. Саме тому це рішення ніяк не могло дійти до Європарламенту, і от нарешті воно дійшло, і сьогодні ми отримали це голосування. Але хочу наголосити, що це не є чимось таким незвичайним, що не можна було отримати. Європарламент… ми завжди мали там підтримку. І далі звісно по процедурі треба розуміти, що це не завтра ми зможемо їздити без віз до шенген-зони, ми ще все рівно маємо пройти кілька формальних процедур, але все рівно вони мають бути завершені. І орієнтовно, якщо не буде ніяких відкладень процедурних в ЄС, бюрократичних, то в кінці червня, я думаю, безвіз запрацює для наших громадян.

У нас попереду затвердження на рівні послів ЄС і Ради міністрів ЄС. Можуть якісь підводні камені виникнути?

— Ні, насправді я не думаю, що ми маємо очікувати. Треба розуміти, що Україна виконала всі критерії. І це вже було негарно зі сторони ЄС, європейських бюрократів, відкладати це рішення, бо це дійсно було нечесно по відношенню до нас, тому що ми технічно всі критерії, які були нам прописані, ми їх виконали. І це було сказано і підтверджено європейцями неодноразово. І ми не розуміли, чому рішення відкладається і відкладається. Я хочу зазначити, що на Раді міністрів ЄС не має бути проблем, тому що рішення там приймається кваліфікованою більшістю, що нам дає змогу його пройти, навіть якщо хтось з міністрів буде проти.

Якщо враховувати тих 75 депутатів, які висловилися проти надання безвізу Україні, то представники цих конкретних країн присутні в Раді міністрів ЄС?

— Треба подивитися список, які саме ці 75 людей представляють країни, але я ж кажу, навіть якщо там буде кілька країн, це не дасть нам перешкоду. Кваліфікована більшість — це не означає одностайно, це дійсно не матиме, навіть якщо кілька країн, міністрів висловляться проти, але я не бачу зараз перешкоди.

За вашими прогнозами це червень — кінцева точка, кордони відкриють?

— Кінець червня, це не буде червень, я думаю, це буде кінець червня.

Ранее эксперт Совета внешней торговли "Украинская призма" Марьяна Кузьо в эфире "ГС" заявила, что в интересах Евросоюза не затягивать вопрос предоставления безвиза Украине до окончания выборов во Франции.