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    Порошенко: следующие 10 лет станут определяющими для Евросоюза

    (обновлено: )12202
    Порошенко отметил, что следующие 10 лет будут определяющими для Европейского Союза и для Украины: "Противники Европы не успокаиваются, антиевропейские силы все еще на ногах".
    Порошенко во время выступления на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии на Мальте
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будущие 10 лет станут определяющими для Евросоюза. 

    Флаг Евросоюза
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Об этом Порошенко заявил во время выступления на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии сегодня на Мальте, передает УНИАН

    "Четыре дня назад, по случаю 60-й годовщины заключения Договора, лидеры ЕС согласовали амбициозную 10-летнюю повестку дня для Союза", — заявил он. 

    "Большие цели для лучшего совместного будущего. Эти 10 лет будут определяющими. Для Европейского Союза и для моей страны. Противники Европы не успокаиваются, антиевропейские силы все еще на ногах", — отметил президент. 

    Напомним, 25 марта лидеры Европейского Союза на саммите в столице Италии подписали Римскую декларацию, в которой очерчены основные направления работы на следующее десятилетие. 

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