Порошенко: следующие 10 лет станут определяющими для Евросоюза

КИЕВ, 29 мар — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что будущие 10 лет станут определяющими для Евросоюза.

Об этом Порошенко заявил во время выступления на первой пленарной сессии Конгресса Европейской народной партии сегодня на Мальте, передает УНИАН.

"Четыре дня назад, по случаю 60-й годовщины заключения Договора, лидеры ЕС согласовали амбициозную 10-летнюю повестку дня для Союза", — заявил он.

"Большие цели для лучшего совместного будущего. Эти 10 лет будут определяющими. Для Европейского Союза и для моей страны. Противники Европы не успокаиваются, антиевропейские силы все еще на ногах", — отметил президент.

Напомним, 25 марта лидеры Европейского Союза на саммите в столице Италии подписали Римскую декларацию, в которой очерчены основные направления работы на следующее десятилетие.