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    Зарубежье

    Купите себе немного кандидата в президенты Франции

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    Согласно обнародованным данным опроса компании OpinionWay, в первом туре голосования Марин Ле Пен наберет 25% голосов избирателей.
    Митинг в Париже. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Виктория Иванова — Париж, для РИА Новости Украина

    Кольцо с синей розой от лидера партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен, чехол для карт от экс-премьера Франсуа Фийона или футболка от бывшего министра экономики Эммануэля Макрона: кандидаты в президенты Франции продают аксессуары со своей символикой.

    Ле Пен

    Штаб единственной в числе фаворитов первого тура женщины — Марин Ле Пен — подготовил для своих соратников целую коллекцию украшений. Среди выставленных на продажу сувениров — кольца, серьги, подвески, запонки и браслеты. Цена на них вполне умеренная — за одно украшение с синей розой покупателю придется выложить 15 евро. Набор из серег, кольца и подвески обойдется несколько дешевле — 40 евро.

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    Предвыборный митинг в поддержку Марин Ле Пен в Лилле

    Описание материалов крайне скудно: про металл написано лишь то, что он не содержит никеля, а из чего сделана роза, не сообщается вовсе. Словом, модницам, поддерживающим Ле Пен, рассчитывать на дорогие с точки зрения ювелиров украшения не приходится. Но, возможно, памятная вещица ценна вовсе не драгметаллами.

    Первые дебаты кандидатов в президенты во Франции
    Patrick KOVARIK / AFP
    Шум и гам: первые дебаты кандидатов в президенты во Франции

    Для тех, кому хочется украсить себя символом кампании Ле Пен, но не хочется носить сомнительные металлы, выход тоже есть. Всего за три евро можно купить временную татуировку-"переводилку" с изображением той же синей розы. Еще один вариант: белое поло с вышитым у сердца цветком за 20 евро или синяя футболка за 15 евро.

    Есть в магазине Ле Пен и более полезные в хозяйстве вещи. Например, пара кружек — синяя и белая — с надписью "Во имя народа". Цена за то, чтобы каждое утро начинать с напоминания о главе Нацфронта — 15 евро. Еще одно напоминание о Ле Пен — синюю зажигалку — можно купить всего за три евро. Столько же будет стоить магнит на холодильник с портретом кандидата в президенты.

    Фийон

    Экс-премьер Франции Франсуа Фийон знает толк в хороших часах. В его декларации, опубликованной в конце марта, указано, что он владеет двумя наручными часами — за 15 тысяч евро и за 12 тысяч евро. Названия марок и моделей аксессуаров не указано, а в их описании сделана отметка — "личная оценка", поэтому узнать истинную стоимость часов может быть непросто.

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    Кандидат в президенты Франции от партии Республиканцев Франсуа Фийон во время пресс-конференции в Париже

    Своим сторонникам Фийон предлагает куда более бюджетный вариант — за часы с логотипом штаба экс-премьера нужно заплатить всего 34 евро. Производитель и материалы неизвестны, надпись на сайте гласит, что аксессуар "произведен во Франции".

    При большом желании кто-то из симпатизирующих Фийону избирателей может облачиться в одежду с его логотипом почти полностью. Нижнего белья, обуви и брюк покупателям не предлагают, зато можно купить кофту с капюшоном (65 евро), кофту с круглым вырезом (49 евро). Для теплой погоды, установившейся во Франции, подойдет футболка — всего 15 евро. На выбор — с круглым или V-образным вырезом. Если снова похолодает, то можно утеплиться шапкой за 22 евро или шарфом за 29 евро.

    На плечо такой избиратель может повесить сумку с портретом экс-премьера — за нее придется заплатить 15 евро. Более солидным на вид кажется чехол для карточек — он сделан из кожи с тиснением. Но и стоит такой аксессуар соответственно — 23 евро.

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    "Чай с Фийоном" обойдется дороже, чем с Ле Пен — за одну кружку придется отдать 12 евро.

    Из мелочей штаб Фийона предлагает клейкую бумагу для заметок (5 евро), значки (всего 1 евро), резиновые браслеты, карандаши и ручки.

    Позаботились в штабе Фийона и о тех, кому голосовать еще рано. Детям можно купить деревянную гоночную машинку с надписью "Формула 1" и логотипом кандидата в президенты на корпусе. Произведенная во Франции игрушка будет стоить 25 евро.

    Макрон

    Ассортимент товаров в магазине штаба еще одного кандидата — бывшего министра экономики Франции, а ныне главы движения "Вперед" Эммануэля Макрона разнообразием не радует.

    В основном, продаются футболки с различными надписями в его поддержку (10 евро) или свитшоты за 20 евро.

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    Кандидат в президенты Франции, лидер движения "En Marche" Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже

    Расценки на аксессуары, аналогичные тем, что продаются "у Фийона" в магазине Макрона ниже. Так, белая сумка на плечо будет стоить 10 евро. По такой же цене можно купить кружку с надписью "Эммануэль Макрон — президент".

    А стоимость временной татуировки у Макрона оказалась выше, чем у Ле Пен. Желающим носить на себе инициалы кандидата в президенты, выполненные в цветах французского триколора, придется раскошелиться на целых пять евро.

    Ручка с четырьмя разноцветными стержнями обойдется в три евро, а набор из трех карандашей будет стоить уже пять. За такую же сумму можно приобрести сразу шесть разноцветных тканевых браслетов с надписью "Эммануэль Макрон — президент".

    Конкуренты

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая.

    Согласно обнародованным в понедельник данным опроса компании OpinionWay, в первом туре голосования Ле Пен наберет 25% голосов избирателей. С отрывом в один процентный пункт за ней идет экс-министр экономики Франции Эммануэль Макрон. На третьем месте — экс-премьер Франсуа Фийон с 19% голосов.

    Во втором туре Ле Пен ожидает поражение от любого из двух наиболее вероятных соперников. В случае встречи с Макроном она проиграет с 37% голосов против 63%. Если ее конкурентом станет экс-премьер, расклад сил будет выглядеть как 42% против 58% у Фийона.

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