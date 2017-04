О чем пишут в мире: нападение на полицию в Париже, выборы в Иране

РИА Новости Украина

Полицейский убит на Елисейских полях. Передовицы многих зарубежных СМИ в пятницу посвящены случившемуся накануне вечером в центре Парижа.

"Вооруженный мужчина открыл огонь в четверг на Елисейских полях, и в результате нападения, которое власти называют похожим на теракт, убил полицейского и ранил еще двоих", - пишет газета Wall Street Journal.

Личность нападавшего официально не сообщается, хотя власти заявили, что уже идентифицировали стрелка. По данным местных СМИ, это 39-летний Карим С., документы на имя которого были обнаружены в автомобиле нападавшего, в его доме в пригороде Парижа был проведен обыск. Во французской прокуратуре квалифицировал нападавшего как террориста.

Группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за нападение. Как подчеркивают издания, нападение произошло всего за несколько дней до первого тура президентских выборов, на которых, по данным многих опросов, лидирует экс-министр экономики Эммануэль Макрон. После случившегося свои предвыборные мероприятия и поездки в пятницу отменили лидер французского "Нацронта" Марин Ле Пен и экс-премьер Франции Франсуа Фийон, затем их примеру последовал и фаворит президентской гонки.

Издания отмечают, что стрельба в центре Парижа может изменить соотношение ролей в кампании и помочь неопределившимся избирателям выбрать своего кандидата.

Экс-президента Ирана Ахмадинежада не допустили к выборам. Зарубежная пресса в пятницу обратила внимание на окончательный список кандидатов на выборах президента Ирана, который обнародовало иранское МВД.

"Совет стражей конституции Ирана отказал экс-президенту Ирана Махмуду Ахмадинежаду предпринять новую попытку на выборах президента после того, как он нарушил рекомендацию Али Хаменеи, зарегистрировавшись для участия в выборах", - пишет Wall Street Journal.

По данным газеты, экс-глава государства имеет право попросить пересмотреть решение, но совет еще никогда не восстанавливал дисквалифицированного кандидата.

Среди шести кандидатов, прошедших на новый круг, — действующий президент страны Хасан Роухани. Как полагает Guardian, решение о недопущении Ахмадинежада фактически означает, что в политической гонке будут принимать участие только три человека, так как один из прошедших кандидатов ранее заявлял, что поддержит Роухани.

Президентские выборы в Иране планируются на 19 мая 2017 года.

США возобновляет попытки задержать Ассанжа. Американские СМИ пишут в пятницу о новых попытках министерства юстиции выдвинуть серьезные обвинения в отношении основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа и добиться его задержания.

"Министерство юстиции вновь обдумывает, выдвинуть ли обвинения в отношении Джулиана Ассанжа за его участие в обнародовании секретной информации, которая, как заявляют власти, нанесла ущерб национальной безопасности и дипломатическим отношениям", - пишет New York Times.

Речь идет о публикации на WikiLeaks документов дипломатической службы США в конце ноября 2010 года. Как уточняет Washington Post, ранее минюст США и экс-президент Барак Обама решили не выдвигать обвинения в отношении WikiLeaks за огласку одних из самых важных секретов, решив, что эти действия будут похожи на возбуждение дела против СМИ, обнародовавшего засекреченную информацию.

"Министерство юстиции при президенте (Дональде) Трампе, тем не менее, дало понять прокурорам, что оно открыто к тому, чтобы еще раз изучить дело, которое администрация официально не закрыла", — пишет газета.

Как отмечает New York Times, прокуроры сомневаются, что смогут предъявить серьезные обвинения по этому делу, как например, обвинение в шпионаже. Ранее генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что задержание Ассанжа является одной из приоритетных задач министерства юстиции.

Ассанж в настоящее время находится на территории Великобритании и укрывается в посольстве Эквадора, где ему было предоставлено политическое убежище. Британский верховный суд постановил экстрадировать Ассанжа в Швецию, власти страны обвиняют его в преступлениях сексуального характера.

Сам основатель WikiLeaks ранее признавался в своих опасениях, что его передадут властям США, где ему может грозить смертная казнь.

Клинт Иствуд хочет снять фильм о предотвращении теракта. Развлекательные и специализированные СМИ (Hollywood Reporter, Empire, Variety, Guardian и другие) пишут о планах прославленного голливудского актера и режиссера Клинта Иствуда снять кино о предотвращении теракта во французском поезде в 2015 году.

Новый фильм прославленного актера и режиссера будет основан на книге "15.17 в Париж: реальная история о террористе, поезде и трех американских героях" (The 15:17 to Paris: The True Story of a Terrorist, a Train, and Three American Heroes), которая рассказывает о том, как Спенсер Стоун, Энтони Сэдлер и Алек Скарлатос остановили вооруженного террориста в скоростном поезде Thalys, следовавшем из Амстердама в Париж.

Согласно информации интернет-журнала о телевидении и кино Deadline.com, сценарий на основе книги уже написала Дороти Блискал (Dorothy Blyskal). По данным издания, Иствуд планирует начать съемки картины в текущем году. Как отмечают СМИ, новая картина продолжит тему героизма, начатую в предыдущих его работах.