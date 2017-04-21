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    Евросоюз выживет, даже если выборы во Франции выиграет евроскептик - ЕК

    (обновлено: )12201
    Пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева отметила, что Европейский Союз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептик выиграет президентские выборы во Франции.
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    REUTERS Yves Herman

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина, Мария Князева. Евросоюз достаточно силен, чтобы устоять даже в случае победы на президентских выборов во Франции, одной из крупнейших стран союза, евроскептика, сказала пресс-секретарь Еврокомиссии Мина Андреева на брифинге.

    "Выборы — это нормальная часть демократии, это не кризис, это возможность для демократии. Сейчас французские граждане должны выразить свою волю на этих выборах. Президент (Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер — Ред.) выражал свою уверенность в том, что Евросоюз достаточно силен, чтобы выжить, даже если евроскептик выиграет выборы", — сказала она.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура — 23 апреля и 7 мая.

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