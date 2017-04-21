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    ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Париже - СМИ

    Тема:

    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа (116)

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    Полиция не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.
    Последствия перестрелки в центре Парижа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

    Последствия перестрелки в центре Парижа
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Нападение на полицейских в Париже: первые кадры с места событий

    Перестрелка произошла вечером в четверг на Елисейских полях в Париже. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

    Смотрите также: Смертельная перестрелка в центре Парижа

    Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

    Сотрудники полиции, вооруженные пистолетами, просят людей поскорее проходить в сторону Площади согласия, оставаясь все время на свету.

    Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты.

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