ИГ взяла на себя ответственность за стрельбу в Париже - СМИ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в центре Парижа, в результате которой погиб один полицейский, еще двое получили ранения, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на сайт, связанный с экстремистами.

Перестрелка произошла вечером в четверг на Елисейских полях в Париже. Один из нападавших был ликвидирован ответным огнем, второй, возможно, скрылся.

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Полиция заявляла, что не исключает на данном этапе никакие версии произошедшего, расследованием занимается антитеррористический отдел парижской прокуратуры.

Сотрудники полиции, вооруженные пистолетами, просят людей поскорее проходить в сторону Площади согласия, оставаясь все время на свету.

Над районом оцепления в центре Парижа барражируют полицейские вертолеты.