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    Президентские выборы во Франции: дебаты кандидатов о политике антитеррора

    Тема:

    Франция накануне выборов президента (22)

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    Участвующие в президентских выборах во Франции кандидаты выразили свои позиции по горячим следам после теракта на Елисейских полях в центре Парижа.
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    Кандидат либерального центра Эммануэль Макрон отстаивает моральные ценности: "Наша задача, в моральном плане, – это сохранить сплоченность в обществе и быть готовыми к грядущему. Они хотят от нас морального разложения, они хотят увидеть наше полное падение. Я этого не позволю, нельзя играть со страхом."

    Кандидат крайне-правого фланга, лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен видит причину всех бед во внешних факторах и требует большей изоляции для Франции:

    "Я требую восстановления наших границ, вопреки Шенгенскому соглашению, и призываю к административному и уголовному преследованию всех, кто подозревается в экстремизме. В контексте нашей страны это означает всех, кто подвержен вражеской идеологии."

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    Кандидат от правой партии республиканцев Франсуа Фийон мыслит глобально: "Основная задача моей внешней политики – это уничтожение террористов ИГИЛ, ведь именно они – наша прямая угроза. Это абсолютно невозможно без совместного усилия всех крупных держав. До тех пор, пока США, Европа, Россия, Иран, Турция и страны Залива действуют порознь, победа над исламским тоталитаризмом недостижима."

    Жан-Люк Меланшон, кандидат левого политического крыла, – сторонник социальной сплоченности: "Только без паники! Нам не следует нарушать наш демократический процесс, чтобы ясно показать, что приверженцы насилия не возобладают над сторонниками Республики."

    Кандидат партии социалистов Бенуа Амон: "Следует еще крепче держаться за демократию, которую некоторые так ненавидят, особенно, несущие смерть террористы."

    Кто бы из кандидатов ни стал новым французским лидером после выборов, борьба с проявлениями насилия и с терроризмом останется одной из приоритетных задач.

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