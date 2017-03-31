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    В Facebook Олланда разместили приглашение на вечеринку по случаю его ухода

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    Объявление, появившееся на странице в Facebook Франсуа Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. Авторы шуточного приглашения известны.
    Президент Франции Франсуа Олланд
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные хакеры разместили на странице президента Франции Франсуа Олланда в Facebook приглашение прийти на "отвальную вечеринку" в связи с предстоящим истечением его полномочий.

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    Объявление, появившееся на странице Олланда, приглашало гостей на мероприятие, которое якобы должно было состояться 7 мая в 20:00 в Елисейском дворце. По данным телеканала BFMTV, приглашение было удалено только через час после его появления.

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    Авторы шуточного приглашения в принципе известны: его распространяли в сети активисты движения "За отставку Олланда". Однако представители группы отрицают какую-либо причастность к взлому аккаунта президента Франции.

    Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Олланд отказался от борьбы за второй мандат на посту главы государства.

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