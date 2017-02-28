Во время выступления Олланда жандарм-снайпер ранил двух человек

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина, Виктория Иванова. Жандарм, обеспечивающий порядок во время визита президента Франции Франсуа Олланда в департамент Шаранта, случайно выстрелил и ранил двух человек, передают французские СМИ.

Инцидент произошел во вторник. Олланд прибыл в Шаранту для того, чтобы принять участие в открытии новой линии высокоскоростных поездов, которая соединит Тур и Бордо, сообщает радиостанция Europe1.

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В разгар речи президента раздался выстрел. По данным местных СМИ, выстрелило оружие жандарма, несущего службу снаружи шатра, в котором выступал президент. Согласно первым объяснениям, "выстрел произошел, когда жандарм менял положение". По данным газеты Parisien, стрелявший был снайпером.

"Я надеюсь, что ничего страшного не произошло", — сказал Олланд, услышав выстрел.

В результате инцидента два человека получили ранения. Пострадавшие госпитализированы, их жизни ничего не угрожает. Ведется расследование инцидента.