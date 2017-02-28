Надежда Савченко о переговорах, поездке в Донецк и диверсиях

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

О пленных

Во вторник, 28 февраля, депутат Надежда Савченко дала брифинг, на котором вновь затронула тему освобождения пленных. По ее мнению, нужно проводить прямые переговоры по пленным, поскольку это ускорит процесс.

Когда ее спросили, на каком уровне договариваться, она сказала: "Порошенко–Путин, а я с Захарченко".

Савченко также прокомментировала заявление представителей ДНР о том, что они хотят посетить своих пленных в Киеве.

"Они выражали такое желание, и я считаю, что человек, который не убивал наших солдат, не держал оружие в руках, таких людей там много, и они каждый день туда-сюда идут по 6 тысяч на работу, с работы. Такие люди имеют право, если есть их люди в тюрьмах, и посмотреть так же на своих родных, получить свидание", — цитирует ее "112 Украина".

При этом депутат подчеркнула, что украинские пленные разрешили ей публиковать информацию о них.

"Все ребята, которые сидят в плену, дали мне разрешение на разглашение информации. Это еще один ответ СБУ. В настоящее время я буду думать, какую информацию я могу открыть, не могу", — сказала она.

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По мнению Савченко, нужно объехать все колонии, чтобы найти тех, кого скрывают ополченцы.

"Точно так нужно допустить ту же миссию ОБСЕ или Красный Крест по наших колониях, чтобы можно было выявить, сколько людей отказываются. Потому что списке нашем так же есть один человек, которая отказалась возвращаться по обмену. Надо найти и подтвердить эту информацию", — добавил она.

О поездке в ДНР

Савченко заявила на брифинге, что попала на неподконтрольную территорию "козьими тропами" контрабандистов.

"В СБУ (Службе безопасности Украины — ред.) высшие люди, в принципе, об этом знают… Я переходила "козьими тропами", по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ", — сказала депутат во вторник журналистам.

Савченко считает, что не совершила никаких нарушений, когда пересекла линию разграничения.

"Я не переходила с Рубаном. И Рубану поступают все препятствия для того, чтобы не дать возможности вывезти оттуда людей. Хотя это могло выйти на этот раз. В СБУ самые высокие люди в принципе об этом знают. Я переходила теми козьими тропами, по которым ходит и гуляет контрабанда, которую крышует СБУ. И в принципе это прекрасно знают и блокадники, которые сейчас блокируют торговлю на крови", — сказала она.

Депутат также сообщила, что в Донбассе ее сопровождал конвой ополченцев "ДНР".

"Если вы думаете, что это организовывали Москва или Донбасс, мне безразлично. Конечно же на это давала разрешение Москва, конечно, охрану и конвоирование меня организовывала на местном уровне "ДНР", но мне безразлично, как это происходит, если мы делаем, что нужно", — подчеркнула Савченко.

При этом она отрицает информацию о том, что во время поездки на неподконтрольную территорию она стреляла вместе с ополченцами "ДНР".

"Ложь. Больше на это отвечать не буду. Ложь полная", — сказала Савченко.

При этом депутат пока не решила, будет ли отвечать на вопросы СБУ относительно поездки в Донецк.

"В СБУ допроса не было. Я, вернувшись, предлагала встретиться с руководителем СБУ. У них не нашлось времени. Поэтому я сказала, что делаю брифинг, а потом буду думать, буду я отвечать на их вопросы или воспользуюсь статьей Конституции и не буду свидетельствовать. Так, меня пригласили буквально за полчаса до того брифинга, который я должна была дать", — сказал она.

О подготовке диверсии

На брифинге Савченко также сообщила, что против нее готовится диверсия.

"Это — власть, которая сейчас пытается уничтожить меня. Первый звонок мне был, это был приказ Банковой на мою зачистку. Второй приказ был на провокацию администрации Авакова. Следующая диверсия уже готовится против меня", — сказала она.

Напомним, Савченко вновь оказалась в эпицентре скандала после того, как в минувшую пятницу посетила колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке в Донбассе, где содержатся пленные украинские военные. В ее адрес посыпались обвинения в призывах к ВСУ покинуть зону АТО и двинуться на Киев.