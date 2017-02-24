Жан-Франсуа Копе: на выборах во Франции не должна победить Ле Пен

РИА Новости Украина

Несмотря на давние раздоры с Фийоном, после его победы на праймериз Жан-Франсуа Копе стал одним из его ключевых защитников в предвыборной борьбе. По мнению политика, в прагматичный век нужно выработать прагматичное отношение к проблемам для их успешного решения.

Sputnik France публикует интервью c депутатом от Сены-и-Марны, до недавнего времени руководителем партии "Республиканцы" Жаном-Франсуа Копе (Jean-François Copé).

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Жан-Франсуа Копе был в первых рядах тех, кто до конца остался с Фийоном. Основные руководители правой партии Республиканцы (Républicains), в открытом письме, осудили нападки на Франсуа Фийона в связи с тем, что его жена получала зарплату как его ассистент в Парламенте. По их мнению, это приведет к смертельному противостоянию между левыми партиями и Нацфронтом.

Насколько вы верите, что скандалы не помешают Фийону выйти во второй тур президентских выборов?

— Я желаю этого, потому что другого выбора нет. До президентских выборов осталось два месяца. Невозможно представить себе эти выборы без кандидата от правых французских партий. Если только мы не хотим, чтобы победила крайняя правая партия мадам Ле Пен, что было бы отрицанием демократии.

Главная цель – и это вне зависимости от личности Фийона – иметь кандидата от правых партий, способного отстаивать нашу программу, единственную, которая может позволить стране подняться. Для меня другого выбора не существует. Необходимо идти до конца в этой борьбе.

Это – прагматический выбор. А поскольку мы живем в эпоху прагматизма, все удачно складывается».

Правдивы ли слухи, что за кампанией по очернению Фийона стояли не левые, а разочарованные Республиканцы?

— Нет, я не думаю. Все началось с прессы, затем расследованием занялись судебные инстанции. И все это – за два месяца до выборов. Нет, правые тут ни при чем.

"Монд"писал, что значительная часть французов, которые раньше поддерживали Саркози, переметнулось к Макрону. Как вы объясняете такое предательство? канал Николая Лебедева в YouTube Предвыборный ролик Марин Ле Пен: об исламистах и "потерянной" Франции

— Картина была одна повсюду, не только во Франции. Речь идет не о предательстве. Я думаю, что при опросах мнений была допущена ошибка, они не хотели видеть массового неприятия кандидатуры Николя Саркози. Избиратели, поддерживающие правые партии, больше не хотели Саркози, не хотели, чтобы он стал президентом Республики. Потому он и проиграл первый тур праймериз, набрал очень мало голосов.

Повсюду во Франции прошли манифестации "против коррумпированных депутатов", а на 5 марта готовятся новые выступления…

— Это крайние левые партии. Ошибки быть не может. В выступлениях участвуют профсоюзы, Компартия, ультраправые партии. Для них – это способ участвовать в президентской кампании.

Их цель – дестабилизировать страну. Это известно всем, они выступают против реформ, против реформаторов. А поскольку мы хотим провести правые реформы, естественно, им это не нравится.

Как с вашей точки зрения, проходят президентские выборы во Франции?

- Мы мобилизовали свои усилия, чтобы убедить французов в том, что структурные реформы предлагаемые нами крайне необходимы. Мы должны сосредоточиться на вопросах, которые очень важны для страны – на экономике, энергетике, безопасности, дипломатии.

Кампания Макрона не совсем серьезная. Он ведет себя как "звезда", которая хочет спасти страну, но не имеет программы. Он говорит то, чего люди хотели бы услышать. Это древняя уловка. Мы знаем, что в начале гонки у людей появляются иллюзии. Наша стратегия, напротив – довести до людей то, что послание Макрона фальшивое. Мы бы хотели задать ему вполне конкретные вопросы, и это покажет его слабые места.