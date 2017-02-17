МИД Франции подтвердил участие Эйро в "нормандской" встрече в Мюнхене

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КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро примет участие во встрече глав МИД "нормандского формата" в Мюнхене, которая пройдет в эту субботу, 18 февраля, сообщает МИД Франции.

"Жан-Марк Эйро, министр иностранных дел, 18 февраля примет участие в министерской встрече в "нормандском формате" вместе с коллегами из ФРГ, РФ и Украины. В то время как на востоке Украины остается сильная напряженность, в частности, в районе Авдеевки, выполнение минских соглашений остается приоритетной задачей", — сказали в МИД Франции.

Ожидается, что министры "обсудят конкретные меры по улучшению ситуации с безопасностью, в частности, по дальнейшему отводу вооружений вдоль всей линии соприкосновения".

"Соблюдение режима прекращения огня должно способствовать осуществлению гуманитарных миссий, таких как открытие дополнительных пропускных пунктов и восстановление важной для местного населения инфраструктуры. Особое внимание будет уделено обменам пленными", — заявляют французские дипломаты.

Также в коммюнике отмечается, что "Франция подтверждает свою приверженность роли "нормандского формата" для реализации минских соглашений как единственного метода мирного и долгосрочного разрешения кризиса между Россией и Украиной".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.