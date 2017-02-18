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    Минобороны Франции: если РФ нарушает договор РСМД, надо скорее реагировать

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    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый. Жан-Ив Ле Дриан
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина, Ангелина Тимофеева. Россия должна соблюдать договор о РСМД, в противном случае НАТО должна реагировать как можно быстрее, заявил глава минобороны Франции Жан-Ив Ле Дриан.

    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Конференция по политике безопасности в Мюнхене. День первый

    "Этот договор должен соблюдаться. Если он не будет соблюдаться, мы должны реагировать как можно быстрее", — сказал он, выступая на ночной пленарной сессии на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

    Ранее газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.

    Собеседники издания заявили, что РФ располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне Капустин Яр. По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения.

    Газета отмечает, что американские разведывательные службы убрали из кодового обозначения ракет SSC-X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки.

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    Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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