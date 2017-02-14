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    Пентагон поддержал проверку "нарушений Россией договора РСМД"

    (обновлено: )13620
    В оборонном ведомстве США заявили, что следует проверить информацию о нарушениях Россией Договора о запрещении ракет малой и средней дальности, чтобы "оценить возможные последствия для безопасности".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Пентагон за проверку информации о возможном нарушении Россией Договора о запрещении ракет малой и средней дальности, заявила РИА Новости представитель американского военного ведомства Мишель Балданса.

    Майкл Флинн. Архивное фото
    wikipedia
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    "Мы поддерживаем рассмотрение продолжающегося нарушения Россией договора РСМД, чтобы оценить возможные последствия для безопасности Соединенных Штатов и их союзников и партнеров", — сказала Балданса.

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    Американские военные и администрация Барака Обамы неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора РСМД.

    Во вторник газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.

    Собеседники издания заявили, что РФ располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне Капустин Яр. По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения.

    Газета отмечает, что американские разведывательные службы убрали из кодового обозначения ракет SSC-X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки.

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    Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.

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