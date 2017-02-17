Страшное дело. Смертельный подростковый флешмоб охватил Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина
Что за "группы смерти"
За последние месяцы в Украине резко выросло число поисковых запросов на тему "игр", финалом которых становится самоубийство.
Украинская киберполиция предупреждает, что в сетях такие сообщества ведут квалифицированные психологи, которые и склоняют детей к суициду. Модераторы групп смерти часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.
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Кроме того, "группы смерти" из соцсети "ВКонтакте" постепенно перекочевывают в другую соцсеть — Instagram.
Финальное задание в таких "играх" – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети интернет или в Darknet.
В полиции даже опубликовали список названий предполагаемых "групп смерти" в соцсетях: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего…".
Прошлой весной в России уже разгорелся скандал вокруг групп в соцсетях с суицидальной тематикой. На тот момент СМИ сообщили о самоубийствах 130 подростков, подписанных на такие паблики.
Следственный комитет РФ возбуждал уголовные дела в 2016 году. А 15 случаев получилось предотвратить.
Первые жертвы
В Украине первой официально зарегистрированной жертвой "групп смерти" стала 15-летняя Вилена, которая 6 декабря 2016 года спрыгнула с 13-го этажа в Мариуполе.
Перед этим она выполняла задания "квеста" из соцсети. Среди заданий также было жечь руки над свечой, прокалывать ожоги иглой, а уже потом спрыгнуть с 13-го этажа. Все эти задания она брала из группы в социальной сети. По словам жителей многоэтажки, где погибла девочка, свой поступок она даже записала на телефон.
Осматривая место происшествия, в личных вещах девушки правоохранители нашли блокнот с записями суицидального характера, сообщает мариупольское издание 0629.com.ua.
Кроме того, друзья девушки рассказали полицейским, что она была подписана на группу в соцсети, где пользователи выполняли различные задания модератора, якобы в рамках "квеста". Среди заданий "квеста" также было жечь руки над свечой, прокалывать ожоги иглой, а уже потом спрыгнуть с 13-го этажа. Все эти задания она брала из группы в социальной сети. По словам жителей многоэтажки, где погибла девочка, свой поступок она даже записала на телефон.
Забили тревогу и жители Ужгорода после того, как на улицах появились символы присущие для так называемых "групп смерти". В частности, на одной из автобусных остановок Ужгорода появилось большое граффити с изображением "4:20" и иероглифом под ним. Не исключено, что данное изображение может быть очередным заданием для тех, кто в игре.
Кроме того, ужгородцы делятся наблюдениями в соцсетях, что многие дети и подростки начали странно себя вести в общественных местах.
"Обычно в сенсационные заголовки не верю и не обращаю внимания. Но вот вчера возле "Фокстрота" на Петефи 4 школьники (7-8 класс), держась за руки, стояли на светофоре с закрытыми глазами. И тогда одна из них дала команду, и они побежали перед моей машиной. Я так понимаю, что это "Синий кит" и другие игры о самоубийстве до Ужгорода добрались?" — цитирует Александра Мариаша издание "Голос Карпат".
Также в Херсонской области полицейские предотвратили вероятное самоубийство двух 17-летних девушек, ушедших из дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.
В полицию обратилась бабушка 17-летней жительницы Херсона. Она сообщила, что три дня назад ее внучка вышла из дома и не вернулась. При осмотре места проживания полицейские нашли письмо, адресованное бабушке, с текстом о вступлении в игру в соцсети, которая приводит к суициду. Как оказалось, девушки были зарегистрированы участниками игры в интернете "Разбуди меня в 4:20", конечной целью которой стало совершение самоубийства.
Со слов одной из девушек, она уже получила первое задание – вырезать лезвием на руке фигуру кита, но не решилась на это и вышла из игры. Сейчас девушки проходят реабилитацию в областном психо-неврологическом диспансере.
В Ивано-Франковске врачам удалось спасти 13-летнюю школьницу от суицида. В больницу девушка попала с гипертоническим кризом. Кроме повышенного давления, медики заметили на руке девушки странные метки. Это был вырезан, а затем прочерченный маркером кит. А также дата — 10.02 и время — 4.20. Взволнованный персонал вызвал полицию. Как оказалось, школьница выполняла задачи "группы смерти". Метки были временем, когда девушка должна была совершить самоубийство.
"Прилежная ученица элитной школы попала в больницу за неделю до часа Х. С большим трудом удалось ее разговорить. Девочка враждебно настроена к окружающим. Она кричала, что всех ненавидит. Удалось пообщаться только один на один. В присутствии мамы она отказывалась говорить. Впоследствии девочка рассказала, что означает дата на ее руке. А также о кураторе одной из таких групп в соцсетях. Он диктовал, что именно нужно делать. Однако девушку заблокировали, так как она находилась в больнице и задачи не выполняла", — рассказала начальник сектора ювенальной превенции УПД полиции в области Алла Бойчук.
Признание девочки ошеломили полицейских. Девочка рассказала от начала и до конца о массовом смертельном увлечении среди молодежи. А также саму работу "групп смерти".
Полиция обратилась к администраторам "Вконтакте". Сообщается, что сообщества заблокировали, но на их месте появились новые.
Как уберечь
Киберполиция опубликовала список детей из Украины, которые являются участниками суицидальных групп, и рекомендации для родителей.
— проверять кожные покровы и если на них есть неестественные повреждения постараться выяснить причину их появления;
— проверить, в каких пабликах состоит ребенок;
— обратить внимание на круг общения;
— занять свободное время ребенка спортивными или творческими секциями;
— обязательно контролировать фото и видео в гаджетах.
Отметим, что самым важным для каждого ребенка является внимание родителей и забота. Необходимо как можно чаще говорить с ребенком о его проблемах и мыслях.