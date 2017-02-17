Страшное дело. Смертельный подростковый флешмоб охватил Украину

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Что за "группы смерти"

За последние месяцы в Украине резко выросло число поисковых запросов на тему "игр", финалом которых становится самоубийство.

Украинская киберполиция предупреждает, что в сетях такие сообщества ведут квалифицированные психологи, которые и склоняют детей к суициду. Модераторы групп смерти часто сами находят подростков, которые уже и так страдают от депрессии и не скрывают своих суицидальных настроений на странице "Вконтакте", а потом начинают жесткое и манипулятивное психологическое воздействие на подростков.

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Кроме того, "группы смерти" из соцсети "ВКонтакте" постепенно перекочевывают в другую соцсеть — Instagram.

Финальное задание в таких "играх" – покончить жизнь самоубийством и зафиксировать момент смерти на камеру в режиме online. Видеозаписи в дальнейшем продаются в сети интернет или в Darknet.

В полиции даже опубликовали список названий предполагаемых "групп смерти" в соцсетях: "Киты плывут вверх", "Разбуди меня в 4.20", f57, f58, "Тихийдом", "Рина", "Няпока", "Море китов", "50 дней до моего…".

Предоставлено автором Надпись "синий кит", вырезанная на руках подростков

Скриншот Группа ВК "синий кит"

Скриншот Вырезанный на руке подростка кит

Стоит также обратить внимание на использование в общении с друзьями фраз "разбуди меня в 4.20" и "я в игре".

Прошлой весной в России уже разгорелся скандал вокруг групп в соцсетях с суицидальной тематикой. На тот момент СМИ сообщили о самоубийствах 130 подростков, подписанных на такие паблики.

Следственный комитет РФ возбуждал уголовные дела в 2016 году. А 15 случаев получилось предотвратить.

Первые жертвы

В Украине первой официально зарегистрированной жертвой "групп смерти" стала 15-летняя Вилена, которая 6 декабря 2016 года спрыгнула с 13-го этажа в Мариуполе.

Перед этим она выполняла задания "квеста" из соцсети. Среди заданий также было жечь руки над свечой, прокалывать ожоги иглой, а уже потом спрыгнуть с 13-го этажа. Все эти задания она брала из группы в социальной сети. По словам жителей многоэтажки, где погибла девочка, свой поступок она даже записала на телефон.

Осматривая место происшествия, в личных вещах девушки правоохранители нашли блокнот с записями суицидального характера, сообщает мариупольское издание 0629.com.ua.

Кроме того, друзья девушки рассказали полицейским, что она была подписана на группу в соцсети, где пользователи выполняли различные задания модератора, якобы в рамках "квеста". Среди заданий "квеста" также было жечь руки над свечой, прокалывать ожоги иглой, а уже потом спрыгнуть с 13-го этажа. Все эти задания она брала из группы в социальной сети. По словам жителей многоэтажки, где погибла девочка, свой поступок она даже записала на телефон.

Забили тревогу и жители Ужгорода после того, как на улицах появились символы присущие для так называемых "групп смерти". В частности, на одной из автобусных остановок Ужгорода появилось большое граффити с изображением "4:20" и иероглифом под ним. Не исключено, что данное изображение может быть очередным заданием для тех, кто в игре.

Кроме того, ужгородцы делятся наблюдениями в соцсетях, что многие дети и подростки начали странно себя вести в общественных местах.

"Обычно в сенсационные заголовки не верю и не обращаю внимания. Но вот вчера возле "Фокстрота" на Петефи 4 школьники (7-8 класс), держась за руки, стояли на светофоре с закрытыми глазами. И тогда одна из них дала команду, и они побежали перед моей машиной. Я так понимаю, что это "Синий кит" и другие игры о самоубийстве до Ужгорода добрались?" — цитирует Александра Мариаша издание "Голос Карпат".

Предоставлено автором Граффити с изображением "4:20"

Также в Херсонской области полицейские предотвратили вероятное самоубийство двух 17-летних девушек, ушедших из дома. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции.

В полицию обратилась бабушка 17-летней жительницы Херсона. Она сообщила, что три дня назад ее внучка вышла из дома и не вернулась. При осмотре места проживания полицейские нашли письмо, адресованное бабушке, с текстом о вступлении в игру в соцсети, которая приводит к суициду. Как оказалось, девушки были зарегистрированы участниками игры в интернете "Разбуди меня в 4:20", конечной целью которой стало совершение самоубийства.

Со слов одной из девушек, она уже получила первое задание – вырезать лезвием на руке фигуру кита, но не решилась на это и вышла из игры. Сейчас девушки проходят реабилитацию в областном психо-неврологическом диспансере.

В Ивано-Франковске врачам удалось спасти 13-летнюю школьницу от суицида. В больницу девушка попала с гипертоническим кризом. Кроме повышенного давления, медики заметили на руке девушки странные метки. Это был вырезан, а затем прочерченный маркером кит. А также дата — 10.02 и время — 4.20. Взволнованный персонал вызвал полицию. Как оказалось, школьница выполняла задачи "группы смерти". Метки были временем, когда девушка должна была совершить самоубийство.

"Прилежная ученица элитной школы попала в больницу за неделю до часа Х. С большим трудом удалось ее разговорить. Девочка враждебно настроена к окружающим. Она кричала, что всех ненавидит. Удалось пообщаться только один на один. В присутствии мамы она отказывалась говорить. Впоследствии девочка рассказала, что означает дата на ее руке. А также о кураторе одной из таких групп в соцсетях. Он диктовал, что именно нужно делать. Однако девушку заблокировали, так как она находилась в больнице и задачи не выполняла", — рассказала начальник сектора ювенальной превенции УПД полиции в области Алла Бойчук.

Признание девочки ошеломили полицейских. Девочка рассказала от начала и до конца о массовом смертельном увлечении среди молодежи. А также саму работу "групп смерти".

Полиция обратилась к администраторам "Вконтакте". Сообщается, что сообщества заблокировали, но на их месте появились новые.

Как уберечь

Киберполиция опубликовала список детей из Украины, которые являются участниками суицидальных групп, и рекомендации для родителей.

— проверять кожные покровы и если на них есть неестественные повреждения постараться выяснить причину их появления;

— проверить, в каких пабликах состоит ребенок;

— обратить внимание на круг общения;

— занять свободное время ребенка спортивными или творческими секциями;

— обязательно контролировать фото и видео в гаджетах.

Отметим, что самым важным для каждого ребенка является внимание родителей и забота. Необходимо как можно чаще говорить с ребенком о его проблемах и мыслях.