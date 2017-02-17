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    Конференция по политике безопасности в Мюнхене. День первый

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (17)

    (обновлено: )61
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Презентация Книги "Новая Ответственность Германии" (Germany's new responsibility) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции
    Сайт президента Украины
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Президент Украины Петр Порошенко на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Мэр Киева Виталий Кличко (в центре) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен и бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Министр обороны США Джеймс Мэттис на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Глава МИД Великобритании Борис Джонсон на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый
    Еврокомиссар по политике соседства и расширению Йоханнес Хан на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Презентация Книги "Новая Ответственность Германии" (Germany's new responsibility) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности.

    Конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене со вступительного слова ее руководителя Вольфганга Ишингера – он пообещал, что мероприятие станет в этом году особенно интересным.

    В конференции намерены принять участие канцлер Германии Ангела Меркель, генсек ООН Антонио Гутерреш, главы Европейского совета Дональд Туск и европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Афганистана Ашраф Гани. В общей сложности, по данным организаторов — более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны и иностранных дел, исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот, основатель Microsoft, сопредседатель фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс, а также известный британский певец и активист Боно.

    Смотрите также: Подготовка к годовщине Майдана в Киеве

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