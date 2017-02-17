Конференция по политике безопасности в Мюнхене. День первый

Конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене со вступительного слова ее руководителя Вольфганга Ишингера – он пообещал, что мероприятие станет в этом году особенно интересным.

В конференции намерены принять участие канцлер Германии Ангела Меркель, генсек ООН Антонио Гутерреш, главы Европейского совета Дональд Туск и европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Афганистана Ашраф Гани. В общей сложности, по данным организаторов — более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны и иностранных дел, исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот, основатель Microsoft, сопредседатель фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс, а также известный британский певец и активист Боно.

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