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    Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну

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    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (17)

    (обновлено: )343010
    По словам президента Петра Порошенко в ходе выступления на 53-й Мюнхенской конференции, Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон.
    5 канал на Youtube

    Переговоры в отношении конфликта в Донбассе без участия Киева невозможны, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на 53-й Мюнхенской конференции. 

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    "Любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", — сказал Порошенко.

    "Мы хотим свободы. И Россия хочет наказать нас за это. Я имею честь представлять мою 45-миллионную нацию европейских людей. И от их лица я скажу, что мы никогда не позволим кому-то решать нашу судьбу без нашего участия. Любые попытки будут предотвращены миллионами украинцев, которые уже продемонстрировали желание бороться за свою независимость, мы защищаем свою страну и месседж очень простой: никаких решений об Украине без Украины. Все подобные действия только раззадорят Россию. Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон. Украина продемонстрировала намного больше желания установить мир, чем мы получили в ответ", — заявил президент Украины.

    Видео размещено в интернете на "5 канале" на Youtube. 

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