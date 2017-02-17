Порошенко в Мюнхене: мы не готовы сдаться и отдать нашу страну

Переговоры в отношении конфликта в Донбассе без участия Киева невозможны, заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на 53-й Мюнхенской конференции.

Читайте также: Блокада нон-стоп. Почему власть боится радикалов?

"Любое соглашение за нашей спиной будет аннулировано", — сказал Порошенко.

"Мы хотим свободы. И Россия хочет наказать нас за это. Я имею честь представлять мою 45-миллионную нацию европейских людей. И от их лица я скажу, что мы никогда не позволим кому-то решать нашу судьбу без нашего участия. Любые попытки будут предотвращены миллионами украинцев, которые уже продемонстрировали желание бороться за свою независимость, мы защищаем свою страну и месседж очень простой: никаких решений об Украине без Украины. Все подобные действия только раззадорят Россию. Украина хочет мира и чтобы Россия начала уважать международный закон. Украина продемонстрировала намного больше желания установить мир, чем мы получили в ответ", — заявил президент Украины.

Видео размещено в интернете на "5 канале" на Youtube.