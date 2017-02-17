Фотоитоги 17 февраля: Мюнхен и Порошенко, блокада Донбасса, обстрел Авдеевки

Президент Украины Петр Порошенко на полях конференции в Мюнхене, кроме вице-президента США, встретится, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой.

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Торговая блокада в Донбассе будет расширяться по всей линии соприкосновения, сообщил Анатолий Виногродский, который координирует действия участников акции.

"Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять по всей линии соприкосновения", — сказал Виногродский на брифинге в пятницу.

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Полиция Донецкой области Украины сообщила, что вечером в четверг Авдеевка вновь подверглась обстрелам, один человек погиб, еще двое были ранены. Также полиция заявила о повреждении дома на проспекте Центральный, а в многоэтажном доме по улице Гагарина произошло обрушение перекрытий с пятого по третий этажи.