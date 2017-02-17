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    Фотоленты

    Фотоитоги 17 февраля: Мюнхен и Порошенко, блокада Донбасса, обстрел Авдеевки

    (обновлено: )47
    Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Участники блокады Донбасса на редуте Запорожье
    Обстрел Авдеевки
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Показ испанского дизайнеры Агаты Руиз Де Ла Прада в на Неделе моды в Мадридеф
    Французская полиция продемонстрировала работу показала четырёх орлов, обученных сбивать несанкционированные дроны. Птиц тренировали охотиться на беспилотники вскоре после вылупления.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил выставку сельскохозяйственной техники Agro Animal Show 2017. Зерновые технологии 2017. Фрукты. Овощи. Логистика 2017, в Киеве.
    Во Львове сгорел детский сад. Сгорели игрушки и мебель, однако спасателям удалось потушить пожар и он не уничтожил все здание.
    Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции
    Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции.
    securityconference.de
    Участники блокады Донбасса на редуте Запорожье
    Участники блокады Донбасса на редуте "Запорожье".
    facebook.com/shtab.blokady
    Обстрел Авдеевки
    Обстрел Авдеевки.
    Вячеслав Аброськин, facebook
    Ситуация в поселке Спартак в Донецкой области
    Разрушенный дом на одной из улиц в поселке Спартак в Донецкой области.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Показ испанского дизайнеры Агаты Руиз Де Ла Прада в на Неделе моды в Мадридеф
    Показ испанского дизайнеры Агаты Руиз Де Ла Прада в на Неделе моды в Мадридеф.
    GERARD JULIEN / AFP
    Французская полиция продемонстрировала работу показала четырёх орлов, обученных сбивать несанкционированные дроны. Птиц тренировали охотиться на беспилотники вскоре после вылупления.
    Французская полиция продемонстрировала "работу" показала четырёх орлов, обученных сбивать несанкционированные дроны. Птиц тренировали охотиться на беспилотники вскоре после вылупления.
    tehnot.com
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил выставку сельскохозяйственной техники Agro Animal Show 2017. Зерновые технологии 2017. Фрукты. Овощи. Логистика 2017, в Киеве.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман посетил выставку сельскохозяйственной техники "Agro Animal Show 2017. Зерновые технологии 2017. Фрукты. Овощи. Логистика 2017", в Киеве.
    УНИАН
    Во Львове сгорел детский сад. Сгорели игрушки и мебель, однако спасателям удалось потушить пожар и он не уничтожил все здание.
    Во Львове сгорел детский сад. Сгорели игрушки и мебель, однако спасателям удалось потушить пожар и он не уничтожил все здание.
    ua.racurs.ua

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    Президент Украины Петр Порошенко на Мюнхенской конференции.

    Президент Украины Петр Порошенко на полях конференции в Мюнхене, кроме вице-президента США, встретится, в частности, с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой.

    Читайте также — Годовщина Майдана: вопрос безопасности каждого — снова №1

    Торговая блокада в Донбассе будет расширяться по всей линии соприкосновения, сообщил Анатолий Виногродский, который координирует действия участников акции.

    "Мы никого не боимся, мы будем продолжать блокаду, будем ее расширять по всей линии соприкосновения", — сказал Виногродский на брифинге в пятницу.

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    Полиция Донецкой области Украины сообщила, что вечером в четверг Авдеевка вновь подверглась обстрелам, один человек погиб, еще двое были ранены. Также полиция заявила о повреждении дома на проспекте Центральный, а в многоэтажном доме по улице Гагарина произошло обрушение перекрытий с пятого по третий этажи.

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