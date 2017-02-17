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    В мире

    Столтенберг обсудил Украину с Лавровым в Мюнхене

    (обновлено: )3020
    Генсек НАТО обсудил вопрос Украины с Сергеем Лавровым, а также выразил надежду на дальнейший прогресс в отношениях альянса с Россией после переговоров.
    Генсек НАТО Йенс Столтенберг
    Associated Press Geert Vanden Wijngaert

    МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Мюнхене обсудил украинскую тематику, сообщает Bloomberg.

    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Facebook Munich Security Conference
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. Справка

    Столтенберг выразил надежду на прогресс в отношениях альянса с РФ после переговоров.

    Международная конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене. Ранее Столтенберг заявил на встрече с Лавровым, что НАТО "твердо стоит на необходимости диалога с Россией с предсказуемой позиции".

    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и в Украине.

    В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии.

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