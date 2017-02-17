В Мюнхене стартовала конференция по политике безопасности

КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене со вступительного слова ее руководителя Вольфганга Ишингера – он пообещал, что мероприятие станет в этом году особенно интересным.

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"Эта конференция обещает быть самой волнительной за последние десятилетия", — сказал Ишингер, по его словам, это объясняется большим числом высокопоставленных гостей, в том числе из США, которые за три дня мероприятия обсудят широкий спектр вопросов, в том числе трансатлантические отношения и евробезопасность.

РИА Новости | Перейти в фотобанк 53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый

В конференции намерены принять участие канцлер Германии Ангела Меркель, генсек ООН Антонио Гутерреш, главы Европейского совета Дональд Туск и европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Афганистана Ашраф Гани. В общей сложности, по данным организаторов — более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны и иностранных дел, исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот, основатель Microsoft, сопредседатель фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс, а также известный британский певец и активист Боно.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко на полях конференции в Мюнхене встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и вице-президентом США Майком Пенсом.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof под председательством известного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера.

В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.