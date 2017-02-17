наверх
17.02.201717:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Мюнхене стартовала конференция по политике безопасности

    Тема:

    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (8)

    (обновлено: )65
    Руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер пообещал, что в этом году мероприятие станет особенно интересным. По его словам, это объясняется большим числом высокопоставленных гостей, в том числе из США.
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев – РИА Новости Украина, Татьяна Фирсова. Конференция по безопасности открылась в пятницу в Мюнхене со вступительного слова ее руководителя Вольфганга Ишингера – он пообещал, что мероприятие станет в этом году особенно интересным.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый

    "Эта конференция обещает быть самой волнительной за последние десятилетия", — сказал Ишингер, по его словам, это объясняется большим числом высокопоставленных гостей, в том числе из США, которые за три дня мероприятия обсудят широкий спектр вопросов, в том числе трансатлантические отношения и евробезопасность.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День первый

    В конференции намерены принять участие канцлер Германии Ангела Меркель, генсек ООН Антонио Гутерреш, главы Европейского совета Дональд Туск и европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президенты Украины Петр Порошенко, Польши Анджей Дуда и Афганистана Ашраф Гани. В общей сложности, по данным организаторов — более 30 глав государств и правительств, более 80 министров обороны и иностранных дел, исполнительный директор правозащитной организации Human Rights Watch Кеннет Рот, основатель Microsoft, сопредседатель фонда Билла и Мелинды Гейтс Билл Гейтс, а также известный британский певец и активист Боно.

    Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
    MSC/Mueller
    Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене. Справка

    Ранее сообщалось, что Петр Порошенко на полях конференции в Мюнхене встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Польши Анджеем Дудой и вице-президентом США Майком Пенсом.

    Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. Это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира. Конференция ежегодно проходит в гостинице Bayerischer Hof под председательством известного немецкого дипломата Вольфганга Ишингера.

    В Мюнхене не подписывают коммюнике и соглашений, при этом конференция является важным и относительно нейтральным местом встреч и обсуждений для политиков и дипломатов мирового уровня.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Белоцерковская ТЭЦ
    Блокада Донбасса. Разгон?
    Мюнхенская международная конференции по безопасности MCSC
    Мюнхенская конференция: встречи и заявления
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Олег Ляшко. Архивное фото
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений