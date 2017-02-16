Порошенко в Мюнхене встретится с Пенсом и Столтенбергом

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко в рамках Мюнхенской конференции проведет встречи с вице-президентом США Майклом Пенсом и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, сообщила в четверг пресс-служба украинского лидера.

"Семнадцатого-восемнадцатого февраля 2017 года президент Украины Петр Порошенко будет находиться с рабочим визитом в Федеративной Республике Германия для участия в 53-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности… В рамках конференции президент Украины проведет ряд двухсторонних встреч с руководством иностранных государств и международных организаций. В частности, запланированы встречи с президентом Польши (Анджеем) Дудой, вице-президентом США Пенсом, генеральным секретарем НАТО Столтенбергом", — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее СМИ сообщали, что Порошенко планирует провести встречу с генсеком НАТО, а глава министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключал встречу главы государства с вице-президентом США.