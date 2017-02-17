Белый дом уточнил, когда Пенс и Порошенко встретятся в Мюнхене

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Вице-президент США Майк Пенс в ходе Мюнхенской конференции в субботу проведет ряд двусторонних встреч, в том числе с лидерами Германии, Украины, Ирака, Афганистана, Турции, а также трех прибалтийских государств, сообщает Белый дом.

Пенс выступит на Мюнхенской конференции в 10.50, затем у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Затем у Пенса запланированы двусторонние встречи с президентом Афганистана Ашрафом Гани и премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади.

Позднее Пенс встретится одновременно с президентами Эстонии, Латвии и Литвы, после них примет украинского президента Петра Порошенко и завершит вечер двусторонней встречей с премьером Турции Бинали Йылдырымом.

Ранее сообщалось, что Петр Порошенко на полях конференции в Мюнхене также встретится с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и президентом Польши Анджеем Дудой.

Более 500 высокопоставленных политиков и экспертов со всего мира примут участие в Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 17 по 19 февраля в отеле Байеришер Хоф. Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие: генсек ООН Антонио Гутерреш, глава Европейского совета Дональд Туск, глава европейской дипломатии Федерика Могерини, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Петр Порошенко, президент Афганистана Ашраф Гани.

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Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как "заседание представителей оборонных ведомств" стран-членов НАТО. В настоящее время это международный дискуссионный форум, собирающий политиков, дипломатов, военных, бизнесменов, научных и общественных деятелей из более чем 40 стран мира (участников НАТО и Евросоюза, а также государств, играющих важную роль на мировой арене — России, Китая, Японии, Индии и других).