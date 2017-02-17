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    Климкин прибыл в Мюнхен, где пройдет встреча "нормандской четверки"

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    Мюнхенская конференция: встречи и заявления (8)

    (обновлено: )9201
    Посол Украины в Германии сообщил, что "Мюнхен приветствует главу МИД Павла Климкина". По его словам, это уже 22-й визит украинского министра в Германию за последние два года.
    Павел Климкин. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в пятницу прибыл в Мюнхен, где пройдет встреча глав МИД стран "нормандской четверки" по урегулированию ситуации в Донбассе.

    Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
    MSC/Mueller
    Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене. Справка

    "Мюнхен приветствует главу МИД Павла Климкина — это уже 22-й визит шефа отечественной дипломатии в Германию за последние два года", — сообщил украинский посол в Германии Андрей Мельник в Twitter.

    Напомним, с 17 по 19 февраля пройдет Мюнхенская конференция по безопасности. На субботу запланирована встреча глав МИД в "нормандском формате".

    Эта встреча состоится на фоне очередного обострения ситуации в Донбассе, о котором еще в конце января заявили ополченцы и украинские силовики.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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