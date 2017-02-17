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    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве

    Тема:

    Годовщина расстрела Майдана (20)

    (обновлено: )14412
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве

    В Киеве на главной площади столицы полным ходом идет подготовка к годовщине Майдана. В мэрии сообщили, что тридцать заявок поступили в Киевскую городскую государственную администрацию на проведение 18-22 февраля массовых акций

    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев накануне годовщины Майдана

    В КГГА сообщили, что с 18 по 22 февраля в связи с мероприятиями, посвященными третьей годовщине Революции Достоинства и памяти Героев Небесной сотни центральные улицы в Киеве будут частично перекрыты.

    Киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Наибольшее количество активистов Майдана погибли 20 февраля 2014 года.

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    Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и ныне расформированное спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники "Беркута" отрицают причастность к убийствам.

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