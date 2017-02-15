Маккейн: РФ развернула ракеты с ядерными боеголовками вопреки РСМД

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина, Алексей Богдановский. Россия развернула ракеты с ядерными боеголовками в нарушение Договора о запрещении ракет средней и малой дальности (РСМД), заявил сенатор США Джон Маккейн.

"(Президент РФ) Владимир Путин продолжает испытывать новую администрацию (США — Ред.), а тем временем развертывание Россией крылатых ракет наземного базирования с ядерной боеголовкой в нарушение договора РСМД стало существенной военной угрозой силам США в Европе и нашим союзникам по НАТО", — говорится в заявлении Маккейна.

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"В свете недавних событий пришло время новой администрации предпринять немедленные действия, чтобы усилить наши сдерживающие позиции в Европе и защитить наших союзников", — заявил Маккейн.

Он также призвал США модернизировать свои ядерные силы и готовность "противостоять российской ядерной доктрине".

Американские военные и администрация Барака Обамы неоднократно обвиняли Россию в нарушении договора РСМД.

Во вторник газета New York Times со ссылкой на источники в американской администрации сообщила, что российские военные развернули полностью боеспособное подразделение крылатых ракет наземного базирования класса "земля-земля", что, по мнению США, нарушает договор.

Собеседники издания заявили, что РФ располагает двумя батальонами крылатых ракет, один из которых базируется на полигоне Капустин Яр. По данным источников, второе подразделение в декабре было переведено на операционную базу неизвестного местонахождения.

Газета отмечает, что американские разведывательные службы убрали из кодового обозначения ракет SSC-X-8 букву Х — это означает, что оружие уже не находится на стадии разработки.

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Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного еще в 1987 году.