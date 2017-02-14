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    СБ ООН постановил следить за ситуацией после ракетных испытаний КНДР

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    Запуск баллистической ракеты КНДР (42)

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    В СБ ООН после закрытых консультаций отметили, что данные действия Пхеньяна "способствуют развитию систем доставки ядерного оружия КНДР и росту напряженности в регионе".
    Флаг КНДР
    JUNG YEON-JE / AFP

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина, Ольга Денисова. Совет Безопасности (СБ) ООН постановил следить за ситуацией после проведенных Пхеньяном ракетных испытаний и "принять дальнейшие значительные меры", говорится в заявлении СБ, согласованном в понедельник вечером.

    "Члены Совета Безопасности договорились, что СБ продолжит следить за ситуацией и примет дальнейшие значительные меры, соответствии с высказанными ранее намерениями Совета", — говорится в тексте документа.

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    СБ ООН по инициативе двух стран-членов США и Японии, а также Южной Кореи провел в понедельник вечером, 13 февраля, закрытые консультации после первого в этом году испытания баллистической ракеты КНДР. В согласованном документе речь идет о проведенном накануне запуске баллистической ракеты, а также об испытании 19 октября — последнего в 2016 году.

    В СБ отметили, что данные действия Пхеньяна "способствуют развитию систем доставки ядерного оружия КНДР и росту напряженности в регионе". В СБ также напомнили о том, что, помимо указанного, в 2016 году Пхеньян провел ракетные испытания 15, 23, 27 и 28 апреля, 31 мая, 21 июня, 9 и 18 июля, 2 и 23 августа, 5 сентября и 14 октября, а также ядерное испытание 9 сентября "в грубое нарушение повторяющихся заявлений Совета Безопасности".

    "Члены Совета Безопасности выразили сожаление, что КНДР направляет ресурсы на баллистические ракеты, когда народ КНДР находится в большой нужде", — говорится в заявлении.

    Постпред США при ООН Никки Хейли назвала испытания КНДР "неприемлемыми". "Пришло время привлечь Северную Корею к ответственности — не на словах, но на деле", — заявила Хейли.

    Ранее с осуждением действий Пхеньяна выступил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. Проведенные КНДР 12 февраля испытания он назвал "дальнейшим беспокоящим нарушением резолюций Совета Безопасности ООН" и призвал власти КНДР "вернуться к полному соблюдению своих международных обязательств".

    С 2006 года Пхеньян провел пять ядерных испытаний и серию пусков ракет, в том числе с подводных лодок. При этом северокорейское руководство отвергает требования международного сообщества и СБ ООН прекратить ядерные и ракетные испытания, ссылаясь на угрозу со стороны США, которые сохраняют в Южной Корее свыше 28 тысяч военнослужащих, периодически перебрасывают туда на учения стратегические вооружения и отказываются от заключения мирного договора с КНДР.

    Очередной пуск баллистической ракеты КНДР состоялся в воскресенье в 07.55 по местному времени (00.55 по Киеву) с военной авиабазы в западной провинции Пхёнан-Пукто. По данным южнокорейских военных, ракета пролетела около 500 километров и упала в Японское море. Япония утверждает, что ракета упала вне эксклюзивной экономической зоны страны и не нанесла никакого ущерба при падении.

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    После пуска ракеты КНДР Южная Корея и Япония провели экстренные заседания советов национальной безопасности. Действия КНДР вызвали резкое осуждение со стороны Токио и Сеула, которые назвали пуск баллистической ракеты провокацией против региона и угрозой безопасности международному сообществу. Япония также выразила надежду на решительный ответ со стороны Совета безопасности ООН. Президент США Дональд Трамп в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Японии Синдзо Абэ заявил, что Вашингтон поддерживает Токио, "своего замечательного союзника, на 100%".

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