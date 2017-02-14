Смертельное оружие в Украине готово выстрелить (взорваться) в любое время

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

На базе ГО "Аскер", созданного из активистов из числа крымских татар, блокировавших транспортное сообщение с Крымом на границе с полуостровом в Херсонской области, обнаружили огромное количество незаконного оружия. Пулеметы, гранатометы, автоматы могли использовать как для провокации, так и для торговли. Невоенизированные организации вооружены не хуже Нацгвардии и Минобороны. И чему удивляться, если на улицах украинских городов, далеко от линии обороны, то и дело раздаются взрывы и выстрелы.

Вооружены и очень опасны

Как оружие и боеприпасы попали к ГО "Аскер" и что они собирались с ним делать, должны выяснить в полиции. Как написал советник главы МВД Илья Кива, в арсенале было все – от килограммов тратила до гранатометов и пулеметов. Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного обращения с оружием. Есть надежда, что полиция выяснит, зачем ГО "Аскер" столько стволов, на кого собирались нападать или же от кого обороняться.

Впрочем, как рассказывают жители близлежащих с Чонгаром поселков, вооруженные люди якобы из этой организации совершают набеги на фермерские хозяйства, кафе, магазины и дома. Терроризируют весь район и уже контролируют перевозки грузов из Украины в Крым и обратно.

Конфликт в Донбассе сделал Украину лидером на рынке нелегального оружия, к такому выводу пришли эксперты аналитического центра Small Arms Survey — организации, которая исследует распространение нелегального огнестрельного оружия. До начала конфликта на Донбассе в Украине насчитывалось около 3 млн незаконных "стволов". С тех пор этот показатель мог увеличиться вдвое. Точных цифр нет. В прошлом году полиции Донецкой области удалось изъять 176 единиц огнестрельного оружия, 260 гранатометов, а гранат — почти 3 тыс. Страшно представить, какое количество смогли перевезти в глубь страны.

"Гранатопад" в стране

А ведь оружие и боеприпасы привезенные из АТО уже дают о себе знать.

В кафе в Ровенской области в воскресенье, 12 февраля, взорвалась граната, в результате чего пострадали 6 человек. Правоохранители установили, что трое мужчин, среди которых был находящийся в отпуске военнослужащий, в тот вечер "отдыхали в кафе и выпивали". Военный достал из кармана куртки гранату и показывал ее присутствующим. Пока мужчина крутил гранату в руках, по собственной неосторожности вытащил чеку, после чего сразу бросил ее под стол.

В Киеве 12 февраля в Печерском районе столицы перед входом в ресторан прогремел взрыв. Согласно предварительному заключению взрывотехников, возле ресторана взорвалась граната Ф-1. Правоохранители нашли и изъяли металлические фрагменты корпуса гранаты и запала к ней. В результате взрыва поврежден фасад и несколько окон заведения, пострадавших нет.

В ночь на 16 января в Олевске Житомирской области стрельбой, огнестрельными ранениями, гибелью двух человек закончились криминальные разборки между местными и заезжими из Львова. Стороны конфликта стреляли из автоматов "Калашникова" и бросили в толпу гранату.

Стволы на выбор из АТО

Глава полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин заявил, что с начала этого года на регионе из незаконного оборота изъято 10 гранатометов, 45 гранат и более 4 тысяч патронов. В прошлом году Мариупольская полиция, благодаря досмотру на блокпостах и работе патрулей, в городе изъяла: 34 гранатомета, 183 гранаты, 29 единиц боевого огнестрельного оружия, 33 349 патронов, 38 килограммов взрывчатки. Только за январь этого года в Мариуполе нашли 17 единиц оружия. Всего в 2016 году полицейские областного главка изъяли 260 противотанковых гранатометов, 176 единиц огнестрельного оружия, около трех тысяч гранат, 96,8 кг взрывчатки и более полумиллиона патронов.

"У нас на количество оружие уже не обращают внимание, как на количество аптек в городе. Это беда. Оружие с территории проведения АТО и оккупированной территории вывозится в Украину. С Востока на Запад. Один из выходов, на мой взгляд, это легализовать оружие и выкупить у населения нелегальное — гранаты, взрывчатку и автоматическое оружие и таким образом, на 70-80% уменьшить его количество на руках у населения", - считает бывший глава следственного управления СБУ Василий Вовк.

И если с этим вопросом тянуть еще дальше, то незаконный оборот оружия наделает еще больше бед.

"К сожалению, к контрабанде оружия сегодня причастны все службы, включая СБУ. Но, бороться с потоком нелегального оружия должна полиция, это их подследственность. Но если нелегальное оружие может быть использовано в нагнетании ситуации на границе, в провокациях, то тут должна работать СБУ. В этом они не дорабатывают, потому что все усилия брошены на Восток, на контрабанду угля, где в день несколько миллионов долларов отмывается. Откровенно говоря, недоработка СБУ то, что они упустили из вида патриотично настроенных крымских татар, да еще и вооруженных, там есть агрессивно настроенные люди. Это большая опасность, вдруг им придет в голову освобождать свою территорию АР Крым и могут спровоцировать еще и конфликт на юге. Оружие должно быть под контролем", — отмечает Василий Вовк.

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Как отметил генерал СБУ, сегодня в Украине никто не обращает внимания на незаконный оборот оружия, впрочем, как и на то, в чьих руках оно оказывается. И это ни к чему хорошему не приведет.